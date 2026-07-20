Об этом Александр Сырский написал в своей колонке для "Милитарного".

Что написал Сырский о мобилизации в Украине?

Александр Сырский заявил, что проведение реформы мобилизации – это задание от президента.

Сухопутные войска и ТЦК находятся в моей вертикали, и мы готовы к изменениям: посещаем все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ГБР, настаиваем на привлечении полиции,

– сказал генерал.

Однако Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что сама реформа – это законодательная и административная работа министерства.

"Я жду ее, так же как ждет вся страна", – написал Сырский.