Про це Олександр Сирський написав у колонці для "Мілітарного".

Що написав Сирський стосовно мобілізації в Україні?

Олександр Сирський заявив, що провести реформу мобілізації – це завдання від президента.

Сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін: ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції,

– сказав генерал.

Однак Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що сама реформа – законодавча й адміністративна робота міністерства.

"Я чекаю на неї, так само як чекає вся країна", – написав Сирський.