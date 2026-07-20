Про це Олександр Сирський написав у колонці для "Мілітарного".
Що написав Сирський стосовно мобілізації в Україні?
Олександр Сирський заявив, що провести реформу мобілізації – це завдання від президента.
Сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін: ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції,
– сказав генерал.
Однак Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що сама реформа – законодавча й адміністративна робота міністерства.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
"Я чекаю на неї, так само як чекає вся країна", – написав Сирський.