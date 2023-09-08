Мы готовы, но, – Зеленский ответил, состоятся ли президентские выборы в ближайшее время

Владимир Зеленский ответил на вопрос о сроках президентских выборов в Украине. Украинский лидер подчеркнул, что "мы готовы".

В то же время украинский лидер подчеркнул, что говорится не о демократии, а о безопасности, информирует 24 Канал. Очень важно, чтобы смогли проголосовать воины, находящиеся в окопах на первой линии фронта. Эти герои отстаивают украинцев и имеют право сделать свой выбор.

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Мы готовы. Но это вопрос не о демократии, а о безопасности,

– заявил президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что должны быть наблюдатели. Для Украины важны признания и легитимность. Однако, кто готов быть там, где опасно. В частности, в окопах.

Также за рубежом находятся миллионы украинцев. Чтобы они проголосовали, нужна инфраструктура. Если эти люди будут голосовать онлайн, нужно вносить изменения в законодательство.

"И главное – что делать с временно оккупированными территориями. Есть такие, что с 24.02.22 под оккупацией – они тоже украинцы", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер поставил точку в этом вопросе

Ранее Зеленский заявил, что не хочет манипулировать своим обществом. Согласно закону, Украина пока не имеет права проводить выборы.

"Я не могу потерять только твердость своей страны. Поэтому я не дам просто так ломать государство. И волновать наше население. Поэтому я в этой теме поставил точку", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что он не боится потерять власть и чувствует большую поддержку общества.