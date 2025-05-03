Украина готова к прекращению огня на 30 суток, если Россия сделает зеркальные шаги, – Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее переходить к прекращению огня. Для этого нужно, чтобы Россия была готова к зеркальным шагам.

Речь идет о полной тишине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Зеленского.

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Ничто не свидетельствует о готовности России к миру

Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня минимум на 30 суток или даже дольше. К этому этапу наше государство может перейти хоть с сегодняшнего дня.

Мы готовы как можно быстрее, хоть с сегодняшнего дня, переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам – к полной тишине, к длительной тишине минимум на 30 суток. Это честный срок, когда можно подготовить следующие шаги,

– сказал президент.

Он отметил, что Россия должна остановить войну и прекратить штурмы и обстрелы.

Но пока интенсивность атак не свидетельствует о ее готовности к миру.

"Каждую ночь под сотню "Шахедов". Только за одну эту неделю, с понедельника по субботу, уже более 950 российских авиабомб", – сообщил глава государства.

Ежедневно интенсивные бои на Покровском и других направлениях. ВСУ отвечают по всему фронту.