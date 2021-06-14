Мы идем по пути Беларуси, – оппозиционер Гудков о путинском режиме

Рейтинги президента России Владимира Путина все больше падают. Пропаганда становится все менее эффективна. Государство может пойти по пути Беларуси.

Такое мнение в эфире высказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков. Также в программе Дмитрий Гнап и Денис Казанский поговорили об освобождении Мариуполя с политологом Константином Батозским.

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Режим Путина в России

Дмитрий Гудков: Рейтинги Путина (Владимира – 24 канал) и "Единой России" падают. Пропаганда все менее эффективна, ведь поколение зрителей "зомбоящика" отходит.

Если еще 5 лет назад расследование смотрели миллион человек, и это считалось успехом, то о дворце Путина посмотрели 110 миллионов человек. Телевизор отдыхает, а интернет стал влиятельной силой.

Если завтра выйдет миллион человек на улицу – будет жестокий разгон. Мы идем по пути Беларуси. Можно посмотреть, что происходит у Лукашенко, и увидеть себя в зеркале. Это я говорю о русских.

Я сейчас чувствую себя в безопасности (в Украине – 24 канал). Если бы они хотели меня убить, посадить или отравить – наверное, они бы это сделали в России, поскольку у Путина есть такая стратегия.

К теме Чувствую себя в безопасности, – российский оппозиционер Гудков, уехавший в Украину

Он сначала вытесняет своих оппонентов из страны – делает все, чтобы они уехали. Если люди не едут – тогда они начинают использовать другие механизмы.

Протесты, которые проходят в Беларуси и в России – политические. В основном выходят люди, которые хотят политических изменений, реформ. Это люди, которые способны лишь на мирные формы протеста.

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В один момент люди поняли, что мирный протест не дает результата. Однако, эти политически активные люди не готовы к другим форматам. Я думаю, что в России появится социальный протест. Это уже будут другие люди, значительно более радикальные подходы к уличным акциям и к самому формату протестов.

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Когда в России объединится политический и социальный протест, когда рейтинги Путина и "Единой России" действительно упадут, может произойти раскол политической элиты.

Об освобождении Мариуполя

Константин Батозский: в пользу Мариуполя сыграло несколько факторов. Первый – то, что это многонациональный город. Это важный фактор. Там есть греческая диаспора, большая татарская диаспора.

Эта многонациональность немного мешает людям занимать радикальные позиции. Людям трудно бороться за "русский мир", потому что они этнические греки, живут в Украине. Их идентичность тяжело построена, очень непростая.

В 2014 году пророссийские боевики пытались взять под свой контроль Мариуполь. В течение 1,5 месяца продолжалась оккупация городского совета, милиции и Службы безопасности Украины.

Во-вторых, они видят людей, которые приезжают с оккупированных территорий, как они выглядят, видят очереди. И понимают, что свобода и уровень благосостояния, который сейчас есть в Мариуполе, значительно лучше того, что есть в Донецке. Из меркантильных соображений конечно лучше (для них – 24 канал), чтобы была Украина.