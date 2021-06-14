Таку думку в ефірі висловив російський опозиціонер Дмитро Гудков. Також у програмі Дмитро Гнап та Денис Казанський поговорили про визволення Маріуполя з політологом Костянтином Батозським.

Попередній випуск "Голос" розділиться на 2 частини, – Гнап про вихід Притули з партії

Про режим Путіна в Росії

Дмитро Гудков: Рейтинги Путіна (Володимира – 24 канал) та "Єдиної Росії" падають. Пропаганда все менш ефективна, адже покоління глядачів "зомбоящика" відходить.

Якщо ще 5 років назад розслідування дивилось мільйон людей, і це вважалось успіхом, то про палац Путіна подивилось 110 мільйонів людей. Телевізор відпочиває, а інтернет став впливовою силою.

Якщо завтра вийде мільйон людей на вулицю – буде жорстокий розгін. Ми йдемо шляхом Білорусі. Можна подивитись, що відбувається у Лукашенка, і побачити себе в дзеркалі. Це я говорю про росіян.

Я наразі почуваю себе у безпеці (в Україні – 24 канал). Якби вони хотіли мене вбити, посадити чи отруїти – напевно, вони б це зробили в Росії, оскільки у Путіна є така стратегія.

До теми Почуваю себе в безпеці, – російський опозиціонер Гудков, який виїхав в Україну через тиск

Він спочатку витісняє своїх опонентів з країни – робить все, щоб вони поїхали. Якщо люди не їдуть – тоді вони починають використовувати інші механізми.

Нагадаємо! Російський опозиціонер Гудков виїхав з Росії в Україну через кримінальне переслідування.

Протести, які відбуваються у Білорусі та у Росії – політичні. В основному виходять люди, які хочуть політичних змін, реформ. Це люди, які здатні лише на мирні форми протесту.

Повний випуск програми "Між іншим": дивіться відео

В один момент люди зрозуміли, що мирний протест не дає результату. Однак ці політично-активні люди не готові до інших форматів. Я думаю, що в Росії з'явиться соціальний протест. Це вже будуть інші люди, значно радикальніші підходи до вуличних акцій та до самого формату протестів.

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Коли в Росії об'єднається політичний та соціальний протест, коли рейтинги Путіна і "Єдиної Росії" дійсно впадуть, може відбутись розкол політичної еліти.

Про визволення Маріуполя

Костянтин Батозський: На користь Маріуполя зіграло декілька факторів. Перший – те, що це багатонаціональне місто. Це важливий фактор. Там є грецька діаспора, велика татарська діаспора.

Ця багатонаціональність трохи заважає людям займати радикальні позиції. Людям важко боротись за "русский мир", тому що вони етнічні греки, живуть в Україні. Їхня ідентичність важко побудована, дуже непроста.

Відзначимо! У 2014 році проросійські бойовики намагалися взяти під свій контроль Маріуполь. Упродовж 1,5 місяця тривала окупація міської ради, міліції та Служби безпеки України.

По-друге, вони бачать людей, які приїжджають з окупованих територій, як вони виглядають, бачать черги. І розуміють, що свобода та рівень добробуту, який наразі є в Маріуполі, значно кращий того, що є в Донецьку. З меркантильних міркувань звісно краще (для них – 24 канал), щоб була Україна.