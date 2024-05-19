Мы имеем более прочные позиции на Харьковщине, – Зеленский

Вечером 19 мая Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Президент рассказал о ситуации на фронте, в частности, в Харьковской области.

Президент подчеркнул, что оккупанты не достигают своей задачи – растянуть наши силы и этим ослабить Украину. Главное из обращения Зеленского передает 24 Канал.

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"Оккупант не достигает своей задачи"

Глава государства подчеркнул, что сегодня, как и каждый день, первоочередное внимание ко всем районам боевых действий – всей линии защиты. Был доклад главкома. Генерал Сырский как раз на передовой, непосредственно в наших боевых бригадах.

Результаты этих дней – всей недели – мы имеем более прочные позиции на Харьковщине. 57 бригада, 82 бригада ДШВ – спасибо вам, воины! И при этом наши силы достаточно эффективно уничтожают оккупанта на Донецких направлениях, в частности, в районах города Часов Яр и других. Собственно, оккупант не достигает своей задачи – растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковщины до Донетчины,

– подчеркнул президент.

Также поблагодарил каждого нашего солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые достаточно смело и стойко выполняют боевые приказы, сохраняют наши позиции.

Уничтожение российской техники и отражение штурмов Часового Яра

Кроме того, глава государства особо отметил за бои на днях 41 бригаду прежде всего, спецподразделения ГУР "Кракен" и "Артан" и подразделения Нацгвардии.

Именно за Часов Яр – за уничтоженную российскую технику и отражение штурмов – спасибо вам, ребята!

– подчеркнул Зеленский.

Также поблагодарил 225 отдельный штурмовой батальон. Кроме того, – всем нашим подразделениям ГСЧС и полиции, каждому медицинскому работнику, всем работникам ремонтных бригад, которые вовлечены в ликвидации последствий российских ударов.

Жестокие российские обстрелы

Президент отметил, что жестокие российские обстрелы и ракетные удары, удары управляемыми авиабомбами ежедневно продолжаются.

Сумщина, Харьковщина. Донетчина, Запорожье, Николаевщина, города Днепровщины. Какими бы ни были сложности, везде есть надлежащее реагирование наших экстренных служб – всех спасателей жизни,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил спасателей Харьковщины, которые проявили себя в помощи нашим людям. В частности, Андрей Плахонин, Артем Костыря, Максим Томко, Владислав Касьянюк, Андрей Скиба, Станислав Нещеретный – все работники ГСЧС в Харьковской области.

Также выразил благодарность Светлане Шовковой – врачу Волчанского отделения экстренной медицинской помощи. А еще спасателям ГСЧС на Сумщине: Евгению Кострову, Андрею Ольховскому, Сергею Ковбаса, Игорю Пономаренко.

Президент поблагодарил за преданность делу фельдшерам бригад экстренной помощи, которые работают на Сумщине и отличились в эти дни и недели, – Марине Бакун и Олегу Ефименко. И мастерам ремонтных бригад, восстанавливающих нормальность жизни после российских обстрелов именно на Сумщине, – Александру Столяренко, Сергею Кислому и всем их коллегам.

"Спасибо каждому и каждой, кто, выполняя свои профессиональные обязанности, помогает всей нашей стране стоять против российского террора и защищать жизнь. Спасибо всем, кто бьется ради нашего государства и кто помогает другим пройти это трудное время!" – подытожил Владимир Зеленский.