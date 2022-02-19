Мы имеем основания думать, что Россия нападет на Киев, – Байден

Президент США Джо Байден выступил с очередным обращением относительно ситуации в Украине. Он заявил, что есть основания полагать, что Россия нападет на Киев.

Байден перед обращением подчеркнул, что общался с партнерами касаемо ситуации в Украине. Все остаются на своей твердой позиции в поддержке Украины, сообщает 24 канал.

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Россия может напасть на Киев

По словам президента США, провокации России в последние дни соответствуют тем "методичкам", которые она использовала раньше. Это соответствует тем сценариям, о которых предупреждали США и партнеры ранее.

Россия окружила Украину со стороны Беларуси. У нас есть основания думать, что в последующие дни они нападут на Киев. Там 2,8 миллиона населения,

– сказал Байден.

Он подчеркнул, что говорит это не потому, что хочет конфликта, а для того, чтобы устранить любые основания быть использованными россиянами для оправдания своих действий.

Байден говорит что Россия нападет на Киев: смотрите видео

Заявления Байдена во время обращения