Мы имеем основания думать, что Россия нападет на Киев, – Байден
Президент США Джо Байден выступил с очередным обращением относительно ситуации в Украине. Он заявил, что есть основания полагать, что Россия нападет на Киев.
Байден перед обращением подчеркнул, что общался с партнерами касаемо ситуации в Украине. Все остаются на своей твердой позиции в поддержке Украины, сообщает 24 канал.
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Россия может напасть на Киев
По словам президента США, провокации России в последние дни соответствуют тем "методичкам", которые она использовала раньше. Это соответствует тем сценариям, о которых предупреждали США и партнеры ранее.
Россия окружила Украину со стороны Беларуси. У нас есть основания думать, что в последующие дни они нападут на Киев. Там 2,8 миллиона населения,
– сказал Байден.
Он подчеркнул, что говорит это не потому, что хочет конфликта, а для того, чтобы устранить любые основания быть использованными россиянами для оправдания своих действий.
Байден говорит что Россия нападет на Киев: смотрите видео
Заявления Байдена во время обращения
- Президент США Джо Байден на фоне обострения на оккупированном Донбассе уже второй раз за последнее время выступил с обращением.
- 19 февраля Байден подчеркнул, что уверен: глава Кремля Владимир Путин все же нападет на Украину. Об этом свидетельствуют разведданные, которые получил Вашингтон.
- Он также заявил, что Россия соврала, сказав, что обстрелы жилых районов на Донбассе устроила Украина. Такая информация совершенно не соответствует действительности.