Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба, — Зеленский в обращении

Вечером 7 апреля в сети появилось традиционное видеообращение Владимира Зеленского. В нем президент Украины подвел итоги прошедшего дня. Он отметил, что россияне ежедневно бьют по Харькову.

Владимир Зеленский начал свое обращение с того, что весь день он был на связи с Главкомом, а также руководителем Службы безопасности Украины и министром внутренних дел. Как по ситуации на передовой, так и по российским атакам по нашему государству. Особое внимание уделил ударам по Харькову.

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Харькову нужно больше защиты

Ситуация в городе – очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно – авиабомбами. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба – и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины – для каждого и каждой, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами,

– подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что вполне очевидно, что имеющихся в Украине средств ПВО не хватает. И это, подчеркивает он, очевидно для всех наших партнеров. Владимир Зеленский добавил, что мир наконец должен услышать боль, которую российские террористы наносят Харькову, Купянску, городам Донецкой области, Запорожью, Сумской области и многим другим украинским общинам.

Он подчеркнул, что в мире есть системы ПВО, которые могут нам помочь. В то же время, по его словам, нужна только политическая воля, чтобы наше государство получило эти системы.

Я благодарю те страны, которые уже помогли. И быть активными в выполнении этой задачи – это персональная ответственность наших дипломатов, которые работают по направлениям и странами, где есть необходимые системы. Сейчас Patriot место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО,

– подчеркнул он.

Подготовка международной работы

Владимир Зеленский добавил, что мы активно готовим международную работу на следующие недели и месяцы. Планируем ежегодный саммит украинской благотворительной платформы "Юнайтед-24".

Президент говорил с амбасадорами "Юнайтед" и поблагодарил их за активность, как сейчас, так и в прошлом году. Он добавил, что сейчас все видят, что необходимо больше личной энергии, значительно больше усилий, чтобы украинская тематика оставалась в фокусе мирового внимания одновременно со многими другими проблемами и конфликтами.

Год – непростой. Год выборов в разных странах и в Евросоюзе. Конфликты и нестабильность продолжают распространяться по миру – и не без российских инвестиций в насилие. И я благодарен всем, кто с Украиной после этих лет войны. Спасибо всем, кто верит в нас и помогает нам. Украина имеет все возможности, чтобы достичь своих целей. Главное – быть в единстве со всеми в мире, кто ценит жизнь – жизнь, безопасную от террора,

– добавил он.

Президент поблагодарил защитников

Он выразил благодарность каждому и каждой, кто в боях, на передовой, защищает Украину своей смелостью от российского зла.

"Тридцать пятая отдельная бригада морской пехоты – действует на Приднепровском направлении. Спасибо вам, ребята! Покровское направление – Семьдесят первая отдельная егерская бригада и Сорок седьмая отдельная механизированная бригада. Спасибо! Лиманское направление – Девяносто пятая отдельная бригада ДШВ. Молодцы! Купянское направление – Пятьдесят седьмая отдельная мотопехотная бригада. Спасибо! Спасибо всем, кто приобретает для Украины возможность выстоять против террора, возможность защитить украинскую жизнь", – отметил он.

Напоминаем, что вы тоже можете выразить свою благодарность нашим защитникам. Для этого сделайте посильный для вас донат на сбор, который открыли друзья или знакомые или просто распространите информацию о сборе. Помните, что маленьких донатов не бывает.