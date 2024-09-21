Следующая неделя может стать во многом решающей, – Зеленский

Владимир Зеленский 21 сентября записал традиционное вечернее обращение. В нем президент анонсировал важную неделю для Украины и поблагодарил ВСУ за очередной удар по вражеским складам.

Напомним, ночью Вооруженные Силы нанесли удары по двум военным арсеналам России. Это был склад "Тихорецк" в Краснодарском крае и 23-й арсенал главного артиллерийского управления минобороны России возле населенного пункта Октябрьский в Тверской области.

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Зеленский о важных решениях и ударах по арсеналам

В новом обращении Владимир Зеленский отметил, что следующая неделя может стать во многом определяющей для того, чтобы остановить российский террор, эту агрессию и чтобы вернуть нормальную безопасность.

Ответ на вопрос, когда завершится эта война, на самом деле в том, когда решимость партнеров не будет отставать от того, что мы можем делать для нашей защиты, для нашей независимости, для нашей победы. Украина должна победить в этой войне. Может победить. Но вместе со всем миром. Наша четкая стратегия будет на столе у партнеров, у президента Соединенных Штатов,

– сказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский отметил украинских военных за меткость на территории врага. Он указал, что способность возвращать войну в Россию меняет ситуацию принципиально. Есть очередное поражение значительного арсенала противника.

Также президент Украины отметил хорошую работу СБУ по еще одному арсеналу российских войск – это были хранилища российских тактических ракет и управляемых авиабомб. Зеленский подчеркнул, что сделать это удалось благодаря нашим возможностям, нашему оружию.

Без тех средств, которые могут предоставить партнеры, которые могут значительно ускорить завершение этой войны благодаря уничтожению российского наступательного потенциала. Если бы мы могли всю нашу меткость направить для защиты нашего государства. Если бы для этого было достаточно ракет и разрешений, которые могут предоставить партнеры, ситуация в целом в войне была бы значительно лучше для нашей безопасности, для безопасности Украины и всех в мире,

– говорит президент.

Украина продолжает говорить с партнерами о том, что нам нужна полноценная дальнобойность.

"И не только наши собственные дроны, не только наши собственные ракеты, которые пока не имеют достаточной дальности, но и все то, чем мир может быть защищен от террора России", – сказал украинский гарант.