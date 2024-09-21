Нагадаємо, у ніч на 21 вересня Збройні Сили завдали ударів по двох військових арсеналах Росії. Це був склад "Тихорецьк" у Краснодарському краї та 23 арсенал Головного артилерійського управління Міноборони Росії біля населеного пункту "Октябрський" у Тверській області.

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Зеленський про важливі рішення і удари по арсеналах

У новому зверненні Володимир Зеленський зауважив, що наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію і щоб повернути нормальну безпеку.

Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців. Відповідь на питання, коли завершиться ця війна, насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні. Може перемогти. Але разом усім світом. Наша чітка стратегія буде на столі у партнерів президента Сполучених Штатів,

– сказав Зеленський.

Також Володимир Зеленський відзначив українських військових за влучність на території ворога. Він вказав, що здатність повертати війну в Росію змінює ситуацію принципово. Є чергове ураження значного арсеналу противника.

Також президент України відзначив хорошу роботу СБУ по ще одному арсеналу російських військ – це були сховища російських тактичних ракет та керованих авіабомб. Зеленський підкреслив, що зробити це вдалося завдяки нашим спроможностям, нашій зброї.

Без тих засобів, які можуть надати партнери, які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу. Якби ми могли всю нашу влучність спрямувати для захисту нашої держави. Якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнер, ситуація загалом у війні була б значно краща для нашої безпеки, для безпеки України і всіх у світі,

– каже президент.

Україна продовжу говорити з партнерами щодо того, що нам потрібна повноцінна далекобійність.

"І не лише наші власні дрони, не лише наші власні ракети, які поки не мають достатньої дальності, але й усе те, чим світ може бути убезпечений від терору Росії", – сказав український гарант.