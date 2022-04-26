Мы ломали стены, – Кулеба рассказал, как Украина работает на международной арене во время войны

Украинское правительство и дипломаты усиленно работают, чтобы усилить международное санкционное давление на Россию. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что этот процесс можно назвать разрушением стен.

Последние недели были очень насыщенными для Украины на международной арене. Об этом Кулеба рассказал во время обращения, сообщает 24 канал.

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Правительство и дипломаты усиленно работают на международной арене

Кулеба отметил, что ему очень сложно передать, как во время войны работал президент Владимир Зеленский и сколько было разговоров, выступлений, встреч и дискуссий. Также над тем, чтобы все международное сообщество стояло рядом с Украиной и оказывало ей поддержку, усиленно работали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и вся украинская дипломатия.

Это были недели титанического труда, который можно описать, если коротко, как разрушение стен. То есть, чем мы занимались – мы ломали стены. И без преувеличения мы эти стены сломали, и вы увидите совершенно новую динамику многих процессов – и санкций, и оружия, и изоляции России,

– добавил министр.

Кулеба заметил, что над санкциями работают ежедневно. В частности, очень хороший документ наработал Ермак вместе с бывшим советником президента США по нацбезопасности, послом Майклом Макфолом. Они собрали группу экспертов, чтобы действительно заглянуть в будущее и увидеть, насколько системно и относительно чего должно расти санкционное давление на Россию.

"И там получился очень неплохой документ, который мы уже взяли в работу, будем его продвигать, и эти санкции будут применены", – отметил министр.

Глава МИД подытожил, что, по итогам его внеплановых командировок по предоставлению Украине оружия, можно сказать одно – нашей армии будет чем воевать.

Смотрите обращение Дмитрия Кулебы:

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