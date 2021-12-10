Мы много воевали, – экс-посол США о том, почему американская армия не пойдет против России

Учитывая ситуацию со стягиванием российских войск к границам Украины, у многих присутствуют ожидания, что армия США поможет уладить этот конфликт. Однако американцы не собираются воевать с Россией.

Такое мнение озвучил экспосол США в России Майкл Макфол в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. По его словам, не следует ожидать, что американские солдаты спасут Украину.

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"Мы уже много воевали, украинцы должны это понимать. Американцы устали от войны", – заявил Макфол.

Другие возможности для защиты

По мнению американского дипломата, хотя армию США в Украину не планируют направлять, у западных партнеров есть другие методы. Экс-посол заверил, что президент Джо Байден и его команда будут внимательно заниматься этим вопросом.

Америка не будет поддерживать третью войну. Особенно против России. Просто нет,

– подчеркнул Макфол.

Он объяснил это тем, что граждане США устали от постоянной войны. В частности, от войны в Афганистане, которая длилась 20 лет, и войны в Ираке, которая длится почти столько же.

Макфол добавил, что политическая война против России все же будет. Ее будут вести как демократическая, так и республиканская партии США.

Майкл Макфол в эфире программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

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