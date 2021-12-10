Мы много воевали, – экс-посол США о том, почему американская армия не пойдет против России
Источник:24 канал
Учитывая ситуацию со стягиванием российских войск к границам Украины, у многих присутствуют ожидания, что армия США поможет уладить этот конфликт. Однако американцы не собираются воевать с Россией.
Такое мнение озвучил экспосол США в России Майкл Макфол в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. По его словам, не следует ожидать, что американские солдаты спасут Украину.
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"Мы уже много воевали, украинцы должны это понимать. Американцы устали от войны", – заявил Макфол.
Другие возможности для защиты
По мнению американского дипломата, хотя армию США в Украину не планируют направлять, у западных партнеров есть другие методы. Экс-посол заверил, что президент Джо Байден и его команда будут внимательно заниматься этим вопросом.
Америка не будет поддерживать третью войну. Особенно против России. Просто нет,
– подчеркнул Макфол.
Он объяснил это тем, что граждане США устали от постоянной войны. В частности, от войны в Афганистане, которая длилась 20 лет, и войны в Ираке, которая длится почти столько же.
Макфол добавил, что политическая война против России все же будет. Ее будут вести как демократическая, так и республиканская партии США.
Майкл Макфол в эфире программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Действия партнеров Украины в контексте российской агрессии: кратко
- В Кремле признали, что вступление Украины в НАТО было бы для них "худшим сценарием", однако Байден заверил Владимира Зеленского, что отказал Владимиру Путину в этом вопросе.
- В немецком Бундестаге созвали экстренные парламентские слушания, где главной темой стали российские войска у границ Украины.
- Готовность помогать Украине выразили также представители Великобритании, которые будут продолжать использовать все экономические и дипломатические инструменты для сдерживания российской агрессии.