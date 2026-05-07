"Мы на пороге новой войны": интервью с экс-послом Украины в США – Валерием Чалым

Война России против Украины переросла в более широкое противостояние с участием других государств. Это может стать частью большой европейской или даже мировой войны. Есть угроза, что Путин может напасть на одну из стран НАТО.

Кроме того, растет риск глобальных конфликтов на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Причиной является противостояние США и Китая. Дипломат, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый рассказал 24 Каналу, что из-за этого формируется новое мироустройство. В этих условиях перед Украиной возникает много важных и непростых вызовов, чтобы не остаться в "серой зоне".

"В войну будут вовлечены другие страны": какой у Путина план?

Учитывая то что происходит вокруг нас и внутри Украины, мы сейчас движемся к завершению российско-украинской войны или к еще более сложному этапу?

Вопрос на миллиард долларов. Он волнует не только украинцев, а и европейцев и весь мир. Но здесь сразу надо уточнять, о какой именно войне мы говорим.

Если говорить именно о российско-украинской войне, то, на мой взгляд, она уже давно закончилась. Объясню свою позицию. Она не только моя. Реальная война за независимость идет не только против России, но и против Северной Кореи. Я напомню, что Россия в этой войне не одна. Ей помогал Иран, а Беларусь предоставляет свою территорию. То есть все это уже превратилось в значительно более масштабный конфликт.

Я думаю, мы на пороге развертывания европейской войны. Она и так уже является европейской, потому что ее центр географически в Европе. Но я имею в виду, что к ней будут привлечены и другие страны.

Одновременно разворачивается и более широкая война. Кто-то говорит, что это уже третья мировая, кто-то говорит, что нет. Но это можно будет определить только постфактум. Мы уже видим элементы крупных региональных конфликтов, которые переросли в войны. Ближний Восток – это региональная война. Я думаю, что появится еще одна точка войны в Индо-Тихоокеанском регионе.

Важно! США и Иран в ближайшее время могут подписать меморандум о завершении конфликта на Ближнем Востоке. Стороны достигли прогресса в переговорах, поэтому американцы, вероятно, решили приостановить миссию в Ормузском проливе. Есть информация, что представители стран готовы подписать меморандум.

То есть, учитывая это, война в глобальном масштабе – вопрос не на одно десятилетие. Мы уже вошли в период войн.

Если же говорить о войне на нашей территории, то ситуация сложная. Она сложная, учитывая определение стратегии, потому что и мы, и россияне, и даже наши европейские партнеры мыслят категориями вчерашнего дня. В таких категориях эту войну, к сожалению, можно продолжать до тех пор, пока есть ресурсы. Но Украине это не подходит.

Это не просто мой прогноз – это то, что необходимо делать. Нам надо выходить из широкомасштабной войны в Украине. Конечно, это легко сказать, но я вижу такой путь.

Я думаю, что эскалация будет большей. Россия и Путин захотят продемонстрировать слабость стран НАТО. Сделают какие-то шаги в этом направлении. Именно эта эскалация приведет к необходимости решать вопрос не так, как он решается сейчас.

А оно сейчас фактически никак не решается, учитывая международное решение. Есть только поддержка Украины, но нет решения по завершению широкомасштабной войны.

Если в этом году в том или ином виде будет атака россиян на страны НАТО и они больше включатся в защиту Европы от войны, тогда можно надеяться, что этот вопрос будет решаться уже в следующем году. Если этого не произойдет, мне сейчас трудно прогнозировать. Тогда будет только война на истощение, а она нам не подходит.

Обратите внимание! Аналитики считают, что Россия готовит почву для нападения на одну из стран Балтии. Кремль стремится показать НАТО как агрессора, в частности звучали обвинения в сторону Литвы. Вроде бы со стороны альянса продолжается сознательное усиление напряжения вблизи границы с Калининградской областью.

То есть дальше будет хуже?

Нет, я говорю, что дальше возможны разные сценарии. Есть оптимистический сценарий, есть пессимистический, есть более средний. Мы не знаем, что произойдет, учитывая изменения в геополитике.

Вот Ближний Восток. Все знали, что там может быть, была подготовка. Но масштабы изменения внимания на Ближний Восток, переориентацию потоков оружия мы не могли ни померить, ни оценить. И до сих пор не можем. Так же как и влияние цен на нефть.

То есть есть факторы, которые еще могут появиться, а мы их пока не видим. Я уже не говорю о тех скандально известных "черных лебедях". Хочется, чтобы они влетели в Кремль. На это можно рассчитывать, но это не прогнозируемые вещи.

А вот то, что прогнозируемо, я вам и говорю. Есть сценарий, который я считаю достаточно оптимистичным. На самом деле я считаю, что возможность выхода Украины из широкомасштабной войны есть. Но только вместе с европейцами.

Адмирал Роб Бауэр говорил, что Россия может напасть на одну из стран Европы, но это будет связано не с Украиной, а с Китаем в контексте действий вокруг Тайваня. Это беспокоит НАТО. Насколько это реально?

С Робом Бауэром я говорил два года назад, когда он возглавлял военный комитет НАТО. И буквально на прошлой неделе, когда он презентовал в Киеве свою книгу "Хочешь мира – готовься к войне". Его позиции тогда и сейчас – разные.

На тот момент я говорил ему о тех вещах, о которых он сейчас говорит уже публично. Не о том, что это чье-то желание или какая-то выдумка Украины, а о том, что такая возможность есть.

Потому что раньше считалось, что атака Путина на Европу – это как бы второй фронт для нас, который ослабляет давление на Украину и дает нам возможность. Это правда. Но вы же видите, как на это до сих пор реагируют в НАТО. Мы даже слышали реакции в таких странах, как Эстония.

Когда Владимир Зеленский сказал, что надо готовиться, потому что может быть удар, там сразу эмоционально ответили: не провоцируйте. Они до сих пор хотят избежать сценария, который уже просто на них надвигается. И Роб Бауэр теперь уже говорит, что это возможно.

Аргументы, которые он приводит, я принимаю. Но я считаю, что есть еще дополнительные факторы, особенно если посмотреть на последнюю ситуацию в России. Вы же посмотрите, какая у них была постоянная тактика.

Стратегии у них мало. Стратегия одна – показать себя игроком на уровне США и Китая. Но это не осуществится. А вот тактика у них была четкая.

Сначала была Грузия. Зашли, оккупировали, попробовали аннексию. А потом мы видим, чем это завершилось. Все промолчали, выразили беспокойство. Потом был Крым. Затем, когда они почувствовали, что так можно, пошли на восток Украины – в Донецкую и Луганскую области. Затем увидели слабость украинской власти и пошли дальше – до полномасштабного вторжения.

Напомним. Россия 8 августа 2008 года осуществила вооруженное наступление на Грузию. Активная фаза боевых действий продолжалась до 12 августа. В результате этого часть Грузии оказалась под контролем России. В частности говорится об около 20% территории.

Крым здесь вообще очень важная точка. На Грузию не обратили такого внимания. А на Крым обратили.

Кстати, американцы тоже. Можно верить Путину или нет, но в одном из своих выступлений перед дипломатами он говорил, что ему звонил Барак Обама в 2014 году, когда фактически решалась судьба после Майдана.

На тот момент и сейчас все говорят, почему Украина не стояла, не боролась, потом не стали воевать в Крыму. А Барак Обама, когда с Путиным разговаривал, как оказалось, он сказал, что это очень хорошее развитие событий: компромиссы с Януковичем и то, что развивается.

Вот почему Крым стал такой важной точкой. Хотя, на мой взгляд, реагировать жестко надо было еще тогда (во время событий в Грузии, – 24 Канал). Или еще после Мюнхенской речи Путина в 2007 году, когда он впервые все это прямо заявил.

Их логика в том, что они всегда перекрывают одну эскалацию другой. И сейчас это уже не только внешняя история, но и внутренняя. Им надо мобилизовать Россию, потому что наши ежемесячно выбивают примерно 35 тысяч, а они уже работают на грани. Им (россиянам, – 24 Канал) нужна всеобщая мобилизация.

Им нужно поднять всю страну и фактически полностью перевести ее на военные рельсы. Как Путин говорил, бабушки должны вязать носки на фронт, как это было во время Второй мировой войны. Вот чего они хотят.

Что для этого надо? Украины для этого уже недостаточно. Они не могут продать это внутри России. Они до сих пор говорят о "спецоперации", хотя это уже давно полномасштабная война.

И здесь появляется момент: очень слабая ситуация в Европе, плюс желание продать это как священную войну с НАТО. Потому что какая "священная война" с украинцами? Даже внутри (россияне, – 24 Канал) не поддерживают это. Да они ответственны за это все, но считают, что это спецоперация, а не война на выживание двух стран, двух систем, как оно есть на самом деле.

Соблазн ударить туда (по Европе, – 24 Канал) огромный. Это решает и военные вопросы – напугать европейцев, чтобы не поставляли Украине оружие, и формирует те российские нарративы, о которых я сказал, и дает России еще большую инициативу.

Но из-за того, что у России нет ресурса, его (нападение на Европу, – 24 Канал) еще не осуществили. Блогеры уже пишут возмущенно: а почему бы нам не повторить танками поход на Киев и не закончить с этим? А им отвечают: танков у нас уже нет. А где делись эти восемь тысяч танков? Уничтожены.

Уже и танками не воюют. Это уже не та война?

Я думаю, танки еще в игре. Вопрос только времени, когда их защитят. Есть уже динамические системы, когда создается купол РЭБ над чем-то. Это можно и над танком сделать. Когда так произойдет, вы увидите, танки снова будут в игре.

Поэтому им не нужны танки на Европу. Им нужны, я думаю, наземные роботизированные системы, беспилотники, им нужны диверсионные группы. Все. Они могут просто зайти туда на 48 часов. Если честно, я пока не вижу, как НАТО сможет (противостоять, – 24 Канал).

То есть проверяют реакцию?

Это не просто о реакции. Им надо показать, что НАТО не в состоянии защитить одну из своих стран.

Раньше у НАТО была позиция сдерживания. Они до сих пор ее придерживаются. Мол, мы большой оборонный союз, с нами никто не пробовал воевать и не посмеет.

Но балтийские страны, когда увидели, что творилось в Буче и на подступах к Киеву, сказали, что им такое не подходит. Мол, мы маленькие страны, через нас россияне пройдут и не заметят.

Поэтому они попросили изменить концепцию (сдерживания, – 24 Канал) на концепцию недопущения. А это означает, что войска НАТО должны стоять у них уже на момент возможной атаки.

Они сейчас действительно движутся в этом направлении. Бундесвер перебрасывает дивизию в Литву, в Эстонии уже действуют около тысячи британцев, плюс есть итальянские самолеты.

Но они думают, что Путин атакует тогда, когда будет готов. Нет. Он атаковал Украину широкомасштабно, когда у него не было всего. Именно поэтому они (россияне, – 24 Канал) во многом и провалились. Но он готов идти на такие вещи.

Я уверен, что он не будет ждать, пока они (страны НАТО, – 24 Канал) полностью выстроят эту систему. А они двигаются быстрее, чем говорили, поэтому говорят, что им нужно 2 – 3 года на подготовку. А я думаю, что окно возможностей для России – это полгода – год, не более.

Путин неправильно оценил данные, которые ему давали об Украине до начала полномасштабного вторжения? Он же думал, что войдет ограниченным контингентом, его тут встретят, и что он завоюет Киев за 3 дня.

Моя версия частично совпадает с вашей. В России также есть коррумпированные люди, как и здесь агентура, которая не так действовала, и разведка, которая не то дала.

Я думаю, что он считал захват Киева абсолютно реальным. Даже если бы не встречали с цветами и так далее. Поэтому все эти большие американские аналитические модели считали именно так. Это не удивительно, что они говорили, что у нас нет шансов.

Вопрос в том, что было бы дальше? Что было бы с Киевом? Я думаю, что люди выезжали бы.

Несмотря на то, что мы отдаем должное такому порыву мобилизации людей, которые вышли защищать страну, но ничего бы не было без ВСУ, ветеранов АТО, наших аэромобильных войск, без тех, кто освобождал Гостомель. Как и без оружия – "Джавелинов", "Байрактаров" и противотанкового оружия и даже без автоматов Калашникова, которые тогда раздавали в Киеве.

Я считаю, мы обязаны нынешней ситуации сочетанию трех факторов. Первый – переоценка со стороны России. Второй – готовность людей встать на защиту. Третий и главное то, что наши Вооруженные силы заняли оборону там, где россияне не ожидали.

Важно! Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года Россия потеряла уже более 89 тысяч военных. Всего с 24 февраля 2022 года цифра достигает более, чем 1 297 670 человек.

У меня есть предположение, что они получали данные разведки из кабинетов политического руководства Украины.

Теперь мы знаем, что военные взяли на себя огромную ответственность. Это такие люди как генерал-лейтенант Сергей Наев, который командовал северным направлением в то время. Это генерал запаса ВСУ Валерий Залужный. Несмотря на всю критику, это бывший министр обороны Алексей Резников. Он проголосовал на Совбезе вместе с Залужным за объявление военного положения. Никто больше этого не сделал.

Тогда уже было ясно, что это война. А Совет нацбезопасности и обороны и президент не принимали решений, которых требовал закон. А нужно было ввести военное положение, мобилизацию и отдать команду военным выйти из частей и готовиться к войне.

К тому же была определенная ошибка с нашей стороны, когда военным отдали приказ идти на восток, потому что решили, что россияне будут наступать только через Донецкую область.

В этот момент некоторые части остались на местах. Я видел собственными глазами, когда Гостомель защищали от высадки, там были наши профессиональные военные. Когда "минусовали" колонны, там были "Джавелины", которые нам предоставили американцы и остатки авиации, которая очень эффективно сработала.

Также там была наша дальнобойная артиллерия, которая была очень точной, особенно для меня как для гражданского лица. Это и артиллерия, которую нельзя было на линию соприкосновения подводить, то она осталась здесь. Вот они с такой артиллерии точно клали снаряды куда нужно.

Танки пришли из Львова. Например, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада оставила часть. Из "Десны" пришли военные.

То есть, их командование сделало по-своему. Тогда военным говорили разминировать Чонгар, а они – минировали, по крайней мере на Северном направлении. На Южном такого не делали. И это благодаря всем этим усилиям мы не отдали им Киев.

Россияне же это анализируют. Теперь взять Киев для них еще сложнее, но мысли об этом никуда не исчезают. Я считаю, что сейчас взять Киев гораздо труднее, чем атаковать какую-то из приграничных стран НАТО. Намного.

Кроме балтийских стран, на какое еще государство может напасть Россия?

Все страны, граничащие с Россией и Беларусью. Беларусь не проконтролирует прохождение российских войск. Сейчас там собралась достаточно большая группировка в рамках традиционных учений. Недавно самопровозглашенный руководитель Лукашенко снова сказал, что надо готовиться к войне. То есть население "накручивают" так же как в России.

Я слежу за этой ситуацией, и вижу, что ситуация пока не такая, чтобы перебрасывать войска в сторону Украины или Польши. Молдова также очень уязвима, потому что россияне хотели и хотят это сделать.

Там же в Приднестровье дислоцируются остатки 14-й армии и база есть. Что там с оружием на старых складах, которые когда-то были опасны, трудно сказать. Они повывозили много чего, но некоторые вещи остались. То есть если бы они пробили туда коридор, это могло бы быть очень плохим моментом для атаки.

Сувальский коридор, о котором все говорят. Это граница между Литвой и Польшей, где как раз Беларусь и Калининградская область.

Понимаете, им надо что-то такое. Я считаю, что им мало пересечь воздушные границы, как они уже делали. Потому что залетали самолеты, ракеты и дроны. Нет – надо по суше. Тогда весь мир будет снова фокусировать внимание на этом, потому что это уже будет акт агрессии против страны НАТО со всеми последствиями.

Поэтому я считаю, что адмирал (Роб Бауэр, – 24 Канал) прав. Кстати, он сейчас в Совете форума. Так что его можно поблагодарить. Он фокус внимания сохранял.

Но я вижу, даже мои визави, это бывшие заместитель генсека НАТО, премьер-министр, министр иностранных дел мыслят с опозданием где-то на 2 года.

То есть то, что мы говорим, воспринимается, как то, что мы находимся под ударом. Через 2 года оказывается, что мы правильно прогнозировали.

Поэтому я еще раз говорю, думаю, не ошибусь, что странам НАТО не избежать столкновения с Россией. Как? Где? Ну, там есть еще Финляндия, и это тоже сложная история.

Если условный беспилотник или какой-то истребитель может залететь случайно в воздушное пространство стран НАТО, то что сказать о сапоге российского солдата?

А что сказал Путин? Там, где сапог русского солдата, там наша земля. Он перефразировал заявления Гитлера. Это было на плакатах в свое время.

Вот в чем логика, что там, где мы зайдем по земле, то мы там останемся. Это не шутки. Мы же видим в Украине, как россияне проигнорировали международное право и правила. Продолжают пугать ядерным оружием, и это, к сожалению, до сих пор аргумент для Белого дома.

Возможно, это спекулятивная вещь, но во время визита короля Великобритании зафиксировали разговор Трампа и короля перед официальной встречей.

Трамп пытался объяснить, что Путин угрожает истребить человечество. Что это значит – неизвестно, но все медиа начали интерпретировать, что истребить ядерным оружием Украину. Хотя фактически он и так истребляет людей, это во-первых.

Во-вторых, это может быть техногенно. Я хотел бы на это обратить внимание. Ситуация на Запорожской АЭС ухудшается. Станция оккупирована, и на ней нет подготовленного российского персонала.

Они держат под принуждением украинцев, которые там работают, чтобы не допустить катастрофы. И это оружие. Они в любой момент могут использовать Запорожскую станцию как техногенное оружие. Последствия могут быть намного хуже Чернобыля. Если они сделают это искусственно.

Они могут потерять контроль над ситуацией, как это произошло на Каховской ГЭС. Я думаю, что они не хотели затапливать своих же. А может и думали? Но после подрыва затопило все.

Опасность заключается не только в таких действиях на суше, но и в использовании Россией других способов ведения войны, в частности опасных объектов украинской инфраструктуры.

Может ли Китай пойти на сговор с Россией, чтобы получить Тайвань?

Если говорить о том регионе (Тихоокеанский регион, – 24 Канал), то это точка расширения войны до глобальной. То есть, сейчас у нас из крупных стран в войну больше всего вовлечен Китай. Это для американцев важнее, чем Украина. Такая позиция есть в Пентагоне. Вы видите, что идеологи этого направления сейчас занимают ключевые позиции в Пентагоне.

То есть, в чем идея? Во время Второй мировой основа атака на США началась с той стороны (Тихоокеанского региона, – 24 Канал). Я видел в Совбезе карты, где в центре США, а дальше видно как далеко Европа и близко Филиппины, Япония, Гуам.

То есть они создали после Второй мировой так называемую первую линию обороны, которая простирается от союзника Японии до Филиппин.

Здесь включается частично, хотя они спорят, Южная Корея как ключевая точка. Там стоят американские системы. Ну и в основном флоты, которые там действуют.

Так вот, пролив между Тайванем и Китаем – это также важная точка в их стратегии не только обороны, но и конкуренции за доминирование в мире.

Дональд Трамп пытается контролировать основные транзитные потоки поставок еды, энергоресурсов и чипов. Китай понимает это, и хочет контролировать то, что как, они считают, от природы им принадлежат.

Пока что там свобода судоходства, и военные корабли американцев и другие проходят по западному побережью Тайваня. Это не только военное столкновение, это столкновение в смысле стратегии между Китаем и США.

Поэтому это уже не второй фронт будет. Это, на мой взгляд, будет та точка, куда переместится все внимание мира.

Как это повлияет на нас, трудно сказать, но мне кажется, китайцы будут пробовать делать это разными способами. Но если не удастся, они будут готовы к военному противостоянию. Но пока их флот не готов, как показала ситуация. Хотя он уже больше, чем в США, однако технологический уровень гораздо ниже.

Поэтому на Ближнем Востоке неподалеку Персидского залива стояли китайские корабли, но они ничего не могли сделать. А без флота они не смогут провести десантную операцию на Тайване, потому что флот должен прикрывать. Они к этому не готовы, и поэтому Си Цзиньпин поставил задачу быть готовыми к 2028 году.

Мы же видим, как Трамп торгуется за некоторые вещи. Хотя принципиально не торгуется там, где он хочет иметь свой контроль. Но это уже близко к Китаю. В конце концов, там есть еще один пролив, через который проходит 80% китайских товаров в сторону Ближнего Востока, и он контролируется на границе с Филиппинами американцами.

Поэтому заявлять сейчас четко, что там будет прямое столкновение США с Китаем я не могу. Я думаю, что там, скорее, будет что-то похожее на то, что мы видим в других точках мира.

Это может быть конфликт, где уже созданы серьезные условия для этого. Речь идет о двух Кореях. Там есть непредсказуемый диктатор северной Кореи, который готов свой народ бросить на войну. И он имеет ядерное оружие.

Вторая точка – Пакистан, Индия, которая также взрывоопасна. Мы это видели во время обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда перекрыли китайский транзит и взялись за эскалацию конфликта. Погибли люди.

Еще здесь есть очень много таких незаживающих ран, которые могут взорваться. Я уже не говорю об этом "ящике Пандоры" с ядерным оружием. Там Японии нужны месяцы для того, чтобы его иметь.

Я не знаю. В отличие от того, как нас всего лишили, даже обогащать уран или производить вооруженный плутоний. В отношении них (Северной Кореи, – 24 Канал) таких жестких действий нет.

То же самое я могу сказать и о Республике Корея. Они этого не делают, потому что у них есть американский ядерный щит и соглашение с японцами.

Смотрите, еще есть этот компонент, как он выстрелит, не выстрелит, трудно сказать.

Я хочу сказать, что Путин шантажировал Украину не раз ядерным оружием. В 2022 году был готов к применению тактических боезарядов.

По крайней мере, американцы восприняли это, по словам тогдашнего главы ЦРУ, как реальный риск. Не сам факт, что это будет, а именно готовность.

Это восприятие готовности Путина, это то, что меня больше всего, честно говоря, раздражает. Это непонимание России, что там без разницы, что ядерное оружие, что обычное вооружение. Он идет пока они не дадут отпор.

Он будет лезть, пока будет чувствовать слабость. И, к сожалению, в мире разворачивается большая война, и пока нет никакой адекватной силовой реакции.

Они (страны НАТО, – 24 Канал) хотят купить мировое время, финансируя сопротивление Украины. Да, можно финансировать или поставлять вооружение, но какое решение?

Если завершится война в Украине и у Путина соответственно появится больше ресурсов, то он нападает на страны НАТО? Какое ваше мнение по этому поводу?

Тогда не такое, тлеющее (нападение, – 24 Канал), а продолжение такой же интенсивности широкомасштабное. Например, если будет какой-то мир, как нам хотят продать, хотя пока это зашло в тупик, тогда он может часть сил переориентировать.

Он правильно опасается, что Украина начнет так или иначе восстанавливать свою территориальную целостность. Тогда ему надо держать постоянно (оккупированные территории, – 24 Канал).

Поэтому им (странам НАТО, – 24 Канал) выгодно сейчас, потому что они хотят выиграть время и подготовиться. Но я не думаю, что это будет выгодно дальше, потому что все время все будет в подвешенном состоянии. Это во-первых. Во-вторых, почему они не хотят этого? Россия распадется. То есть Россия, которая будет десять лет в таком состоянии, не выдержит, это 100%.

У них (россиян, – 24 Канал) идут все факторы: неэффективность управления, экономический коллапс, они не будут развиваться, технологическое отставание – все то, что в Советском Союзе возникло перед распадом.

Они фактически держатся на том, что сейчас есть такой негласный договор у царя Путина с подданными. Они это им не рассказывают. Поэтому у них такой вопрос: "Почему не добьем тех "хохлов"? Добьем, и уже и войну закончим".

То есть они хотят завершить войну. Они не понимают, что делает Путин. Пока это продолжается – еще идет война. Вдруг произойдет так, что поставят вопрос: "Что ты вообще делаешь?".

Они боятся распада. Но Советский Союз распался, которого тоже боялись американцы. То есть у них осталась логика Холодной войны.

Поэтому я думаю, рано или поздно с таким подходом, когда они будут готовы все-таки раздавить Путина, они это сделают. Если Китай не пойдет на поддержку для влияния на Европу через Россию, тогда эти процессы будут очень быстро развиваться.

Если он будет так же подпитывать Россию, чтобы она была целостной, тогда может существовать длительная постоянная угроза.

Нужно ли это демократическим странам? Я уже не делю, то ли это демократические, то ли авторитарные, какие угодно. Здесь интересы в конкретное время, в конкретный момент.

Например, страны Ближнего Востока разве демократические? Но у них возникла ситуация. Сейчас Израиль поставляет ОАЭ "Железный купол". Нам надо было бы это, но вот так.

Поэтому есть деление на авторитарные, демократические. Все-таки в демократиях могут более либеральные группы или партии побеждать. Они против гонки вооружений.

Кстати, я также считаю, что Украина должна быть частью рынка и зарабатывать на этом рынке. Но наше государство не может своими силами идти в гонку вооружений.

То есть страна не потянет длительную оборону. Нам нужны союзники. Украина сегодня не имеет в мире ни одного союзника, если говорить с точки зрения международного права.

Союзник – это тот, что в союзе с тобой, если говорить с точки зрения безопасности, готов выйти с тобой в войне, если на тебя совершено нападение. У нас нет такого соглашения в мире. Нам надо это делать сейчас.

Можно ли действительно говорить о размывании границы между демократическими и авторитарными режимами, если такие лидеры, как Дональд Трамп, остаются зависимыми от избирательного фактора, тогда как Владимир Путин или Ким Чен Ын фактически не учитывают электоральные ограничения?

Да, это правда. Авторитарным странам легче развязать войну. То есть сдерживания не будет и так далее. Мы это видим на примерах Северной Кореи, Ирана, России.

В то же время есть такие страны, где есть определенная эрозия демократии. Но все равно я не верю в то, что мир полностью превратится в авторитарную модель. Мы же видим это в информационном пространстве, с теми же IT-технологиями.

Кстати, в США Дональд Трамп – это не единственный игрок. Он ключевой, потому что президент, возглавляет исполнительную власть, у него много полномочий. Но Конгресс, у них там монобольшинство, хотя ситуация может измениться.

Даже сейчас Конгресс не выделяет средства на войну на Ближнем Востоке. Запрос с предложением сокращения социальных, международных программ. Белый дом попросил следующий бюджет увеличить более чем на 400 миллиардов. Там они пишут, что сэкономили 375.

Я смотрел, каким образом. То есть они оставили все ключевые точки: космос, искусственный интеллект, подводные субмарины, новый истребитель, новый бомбардировщик.

То есть если мир финансирует, и Конгресс примет решение дать полтора триллиона на следующий год Пентагону, Минэнергетики. Что там Китай тогда сделает? Китайцы же все видят.

Они (Китай, – 24 Канал) еще не тянут этого всего. Их экономика большая, но в масштабах количества населения. Если взять на одного, это совсем другая история. А США остаются, хотя их влияние уменьшается. Они 10 – 15 лет будут оставаться ключевой страной.

Что происходит сейчас в мире? Ломается вся система, которая была, и создается новая. Здесь определяется, кто какую роль будет играть.

Все старое разрушается: и архитектура безопасности, и политические устои, и взаимодействия, и союзы, и все остальное. Создается ли что-то новое?

Я считаю, что люди не могут придумать ничего нового. Они ориентируются на те книги, которые читали, опыт, который имели. Просто есть технологии, которые развиваются.

Например, с точки зрения правил международного права это свободный переход мореплавания. Что сделал Иран? Они начали брать деньги дополнительно за проход. Они ссылаются на Женевскую конвенцию, но действует Конвенция ООН по морскому праву 1982 года.

Я здесь согласен с коллегой, руководителем института международной политики в Риме. Она выступила в Киеве и сказала, что международное право разрушается сознательным нарушением, а также сознательным невыполнением.

Что они делают? Таким образом они пытаются фактически изменить этот подход. Уже не будет свободы мореплавания. Дональд Трамп хочет брать с этого деньги. Иран тоже хочет брать деньги. Поэтому создаются новые правила игры. Они не закреплены в документах.

Что будет индикатором, когда мир пойдет в таком направлении? Окончательно развалится ООН. То есть будет полное переформатирование, как было с Лигой наций. Если будет это столкновение Тайвань – Китай, то конец ООН окончательный. Совбез и так далее – это обанкротившаяся история.

Большие страны просто пользуются еще тем, что международное право не умерло. Есть весь набор этих норм, правил. Просто большие (страны, – 24 Канал) для себя разворачивают это, как хотят. Например, Китай, США, россияне также бегают с этим всегда.

А средние страны выполняют, такие изменения. Как Путин говорит, право силы. Он говорит о ситуации на земле. Раньше это было преступление, и оно остается.

Я считаю, что еще не конец. Может ли устоять эта общая система, модифицироваться, реформироваться? Может, только без участия США в переформатировании, а не в изоляции.

Что делает Дональд Трамп сегодня? Он говорит, что их интересы – это западный шар. А куда он залазит? Заявления и действия – это разные вещи.

У меня такое ощущение, что это попытка поделить мир на двоих: КНР и США, а дальше все подчиняются. Мне кажется, она уже стала пробуксовывать. Раньше все думали, что так и будет.

А сейчас Европейский союз просыпается. Путин сделал такую встряску, но они дальше продолжили спать. Трамп наконец-то их разбудил.

Как Эммануэль Макрон говорит, кажется, это его цитата, что они тогда думали, что Трамп в Белом доме – это случайность, а теперь видят, что это уже система, и против ЕС Россия, США и Китай.

Это такое преувеличение о США. Потому что это большая страна, федерация 50 стран. Если отдельно спросите, то Калифорния не будет вести такую политику, если будет отдельно. Маловероятно, что будет такая тематика. Но я не исключаю, что США как отдельные страны могут взять на себя больше.

То есть мы не можем предсказать, что будет дальше. Мы точно можем предсказать, если Украина, имея субъектность, воюя, не перейдет правильно на этом "переходе", то тогда нас снова загонят в эту "серую зону", что хотят сейчас сделать.

Что означает переход для нас? Это система общей безопасности? Пока что НАТО. Например, я считаю, что надо в условиях закрытых дверей альянса говорить о субрегиональном оборонном союзе с теми, кто может и хочет с нами подписать такие соглашения.

Все постоянно говорили: "Вы подрываете изнутри". Но каждый за себя. Однако нужно иметь ядерный зонтик для Украины. Также надо присоединение к ЕС как система рынка, как система правил.

Я не такой прогнозист, как наше правительство или президент. Они в следующем году уже вступают в ЕС. Если бы вступали президенты или правительство, то может. Но вступает вся страна и народ.

Поэтому я думаю, что это займет больше времени. Но считаю, что до 2034 года закончится бюджетный цикл абсорбции, то есть когда деньги будут выделяться. Может, раньше, но 2034 – это такой дедлайн. К тому времени Украина должна быть членом Евросоюза.

Мы должны оформить свой оборонный союз безопасности или двустороннее соглашение с ядерной державой об обороне. Это могут быть США, Великобритания, Франция. Здесь у британцев более очевидные интересы.

Без этого нас оставят в "серой буферной зоне". Это привело во многом к тому, что война переместилась на нашу территорию.