Мы начали, – Нетаньяху сделал анонс с ударами по Сектору Газа

Израиль наносит удары по объектам боевиков в Секторе Газа. Премьер страны показал видео с места происшествия.

Беньямин Нетаньяху, вероятно, анонсировал новые атаки. На видео, которое он обнародовал, видно, как рушатся дома.

Стоит прочесть Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения

Премьер Израиля анонсировал удары по Сектору Газа

Нетаньяху 9 октября обнародовал сообщение, к которому прикрепил видео разрушений зданий в Секторе Газы.

Мы начали. Израиль победит,

– подчеркнул премьер.

Стоит отметить, что в этот же день издание Walla со ссылкой на собственные источники заявило, что во время переговоров с президентом США Джозефом Байденом Нетаньяху сказал: у Израиля не будет другого выбора, кроме как начать наземную операцию в Секторе Газа. Она может начаться в ближайшие "дни или недели".

Байден якобы не стал отговаривать премьеру Израиля от его замысла.

"Мы не пытаемся убедить израильтян в этом вопросе, потому что мы поддерживаем право Израиля на самооборону", – сказал президент США.

Также Нетаньяху сообщил американскому президенту о том, что его беспокоит сценарий открытия еще одного фронта на севере страны.

Смотрите видео ударов по Сектору Газа

Будет интересно Байден отдал приказ срочно оказать дополнительную помощь Израилю

Армия производит зачистку

По информации The Times of Israel, командующий Армией обороны Израиля заявил войскам на границе с Сектором Газы, что армия находит опору после неожиданного нападения ХАМАС, даже несмотря на то, что в стране продолжаются операции по зачистке территории от террористов.

После тяжелого старта мы формируем линию соприкосновения. Мы попадаем во многих террористов – кто бы ни приблизился, он будет убит,

– заявил начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви.

По его словам, армия завершит зачистку территории, чтобы там не было террористов, и в то же время перейдет в наступление.

"У нас еще много задач. Мы должны быть сильными. Плохо началось и очень плохо закончится на той стороне", – подытожил военный.