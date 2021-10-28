Мы находимся в эпидемии невакцинированных, – глава Госпродпотребслужбы Киева
28 октября 2021 , 17:19Читати новину українською
Источник:24 канал
В Киеве с 1 ноября начинают действовать усиленные карантинные ограничения. Преференции будут иметь только вакцинированные люди.
Об этом в прямом эфире 24 канала сказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. По его словам, Киев стоит на пороге красной карантинной зоны.
К теме Без вакцины или ПЦР-тестов – никуда: Киев усиливает карантин с 1 ноября
"Мы находимся в эпидемии непривитых и в больнице находятся в реанимациях 99% именно невакцинированных или людей, которые купили справки о прививках. В ближайшее время примут решение на уровне государства о возможности перехода в красную зону", – рассказал Рубан.
В Киеве ужесточают карантин: смотрите видео
Какие ограничения будут действовать в столице уже с 1 ноября
- Государственные и частные организации смогут работать только если вакцинирован весь персонал.
- Только иммунизированные жители или с отрицательным ПЦР-тестом, смогут посещать кафе, ТРЦ, спортзалы, кинотеатры, супермаркеты и магазины.
- Детские сады также смогут функционировать при условии 100% вакцинированного персонала.
- Общественным транспортом смогут пользоваться люди, имеющие сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты.