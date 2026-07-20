"Мы наносим адекватный ответ": Зеленский подтвердил атаку на Московскую область

В ночь на 20 июля Россия находилась под атакой дронов. Президент Зеленский подтвердил обстрел Московского региона, отметив, что это справедливый ответ.

Об этом говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Что сказал Зеленский об атаке на Москву?

Дальнобойные санкции Украины вновь продемонстрировали свою эффективность. Есть результаты их работы по логистическим объектам и нефтебазе.

Зеленский поблагодарил военнослужащих Сил беспилотных систем, разведки, ракетных войск и артиллерии, Сил специальных операций, которые работали над поражением вражеских целей.

Он добавил, что расстояние до этих объектов от украинской границы составляет более 400 километров.

Также в акватории Черного моря были поражены еще 2 танкера теневого флота и 4 сухогруза.

Мы адекватно отвечаем на каждый российский удар по нашим городам и населенным пунктам. Эту войну нужно завершить, и это возможно только путем усиления давления на единственную причину этой войны – Россию,

– написал президент.

Атака на Московский регион: смотрите видео

К слову, россияне отметили усиление атак на Москву и Подмосковье.

Так, мэр Москвы заявил, что в период с 20:30 11 июля до 8:30 18 июля в направлении Московского региона летели целых 1 892 беспилотника. Он заверил, что большинство из них якобы было нейтрализовано силами "ПЕВО" на дальних подступах, еще 207 – на подлете к Москве.