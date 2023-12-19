Мы не можем потерять самых смелых, – Зеленский о демобилизации военных

Глава государства считает, что вместе с мобилизацией Украина должна проводить демобилизацию уже отслуживших на фронте военных. Речь идет о более чем 400 тысячах бойцов Вооруженных Сил.

Во вторник, 19 декабря, началась пресс-конференция президента. Во время нее он прокомментировал вопрос демобилизации, отметив, что в Киеве работают над комплексным законом по мобилизации и правам военных, – об этом сообщает 24 Канал.

Зеленский проводит большую пресс-конференцию: главные тезисы

Что говорит Зеленский о демобилизации

Оперативно о главном с пресс-конференции президента Зеленского и в нашем телеграме

По словам Владимира Зеленского, более 400 тысяч военных заслуживают отдыха. В то же время гарант отметил, что сейчас высшее руководство страны разрабатывает комплексный законодательный план по бойцам ВСУ, однако вопроса демобилизации там пока нет.

В мобилизационном законе должны быть ответы на вопросы. Я не увидел там демобилизации, а это вопрос номер один. Главное, чтобы этот процесс был по отношению к нашим воинам, которым очень тяжело там. Я бы очень хотел, чтобы военное руководство понимало эти вызовы. Мы не можем потерять этих самых смелых людей, лучших людей,

– заявил президент.

Зеленский добавил, что на одной из Ставок Верховного Главнокомандующего звучало предложение о том, что нужно набрать в армию от 450 до 500 тысяч человек. Очевидно, процесс мобилизации в лавы ВСУ может происходить только вместе с демобилизацией тех, кто свой долг выполнил.

Что касается людей, то здесь мне нужна конкретика: что будет с миллионной армией Украины – очень мощной, я считаю – что будет с теми ребятами, кто каждый день уже два года там защищает наше государство. У нас есть вопросы по ротации, большой вопрос отпусков. Должен быть комплексный план,

– подчеркнул Зеленский.

Как отметил глава нашего государства, демобилизация – это также поддержание морального духа внутри нашей страны. Кроме того, проведение дополнительной мобилизации – это также финансовый вопрос. Зеленский убеждает, что она будет стоить около 500 миллиардов гривен.

Смотрите также Зеленский рассказал, сколько будет стоить Украине мобилизация

Добавим, что во время этой пресс-конференции украинский президент, среди прочего, озвучил следующие тезисы: