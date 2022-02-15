Мы не собираемся размещать ракеты в Украине, – Байден заверил, что не считает россиян врагами

Джо Байден в своем обращении относительно Украины подчеркнул, что не считает Россию и россиян врагами. В то же время, он заверил, что США не будут размещать ракеты на территории нашего государства.

Американский президент подчеркнул, что ни США, ни Украина не представляют угрозы для России.

Важно Байден выступил со срочным обращением по поводу Украины: главные тезисы

Он подчеркнул, что в планах США нет намерения размещать вооружение в Украине.

Российский народ не является мишенью для нас, а гражданам Россия я хочу сказать: вы не являетесь нашим врагом. Я не считаю, что вы хотели бы проводить кровопролитную войну,

– сказал Байден.

Президент США призвал думать о своих семьях и вспомнил Вторую мировую войну, которая принесла огромное количество жертв. Но сейчас, если Россия решится на наступление, это будет иметь последствия.

"Вторая мировая война была той, в которой мы участвовали по необходимости. Но если Россия нападет на Украину, то это будет война, в которой мы будем участвовать по собственному желанию", – заявил глава Белого дома.

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