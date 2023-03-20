Мы недооцениваем планы Китая, ему нужна вся территория России, – нардеп

Вскоре Китайский лидер Си Цзиньпин посетит Москву. Вероятнее всего, он будет решать вопрос полного контроля России.

Мы несколько недооцениваем планы Китая – ему нужна Россия в качестве КНДР. Об этом 24 Каналу сказал народный депутат Украины Олег Дунда.

К теме Чего хочет Си Цзиньпин от Путина: The Economist о скрытых намерениях главы Китая

Угроза для всего западного мира

Нардеп отмечает, если китайцы получат Дальний Восток, который совершенно неразвит – это, конечно, хороший кусочек, но маленький. Более полезно иметь под контролем всю Россию, чтобы через Москву контролировать Татарстан. Как отдельное независимое государство его контролировать не удастся, зато через власть Москвы вполне реально. "Китай сможет использовать эти ресурсы. И это угроза для всего западного мира", – акцентирует Дунда.

Учитывая идентичность и мировоззрение, говорит он, Владивосток или Находка скорее заключат соглашение о сотрудничестве с Японией, чем с Китаем, чтобы иметь противовес. Там живут совсем не прокитайские люди.

Это будет в пользу Японии и западного мира. Но Запад должен понять: существование России это, прежде всего, усиление Китая, и наоборот – развал России в пользу всего западного мира. Это ослабит Китай,

– утверждает народный депутат Украины.

Более того, Китай заинтересован иметь такого сателлита, как Россия, чтобы его использовать как КНДР.

"Если КНДР может напугать Японию и США своими двумя ракетами, то представьте, как Китай будет шантажировать весь западный мир, делая из Путина, Патрушева или Медведева этакого российского Ким Ир Сена. Это большая угроза, и нужно решать", – подытожил народный депутат.

Дунда о планах Китая: смотрите видео