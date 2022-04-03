Мы никогда не помиримся с россиянами, – политолог объяснил, что означает мировое соглашение

Мирное соглашение между Украиной и Россией не является одной из причин для восстановления связей с Россией. Тем более, мы должны сделать все, чтобы санкции со страны-агрессора не снимали десятки лет.

Более того, с россиянами мы не собираемся мириться. Об этом политолог Николай Давидюк сказал в эфире 24 канала.

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Мы можем подписать договор о мировой, но это не будет означать, что мы с Россией помирились. Мы не помиримся никогда с Кремлем из-за тех зверств, которые они делали с нашими людьми,

– подчеркнул политолог.

И добавил, что убийства детей и беременных женщин никогда не прощаются.

"Им еще десятки лет придется смывать все те преступления, которые они принесли на эту территорию", – отметил он.

Впрочем, добавил, что в любом случае нужно искать инструменты завершения войны и уменьшать жертвы. Однако следует понимать, что эти мирные договоренности – временные.

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