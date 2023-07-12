"Мы никуда от вас не денемся": Зеленский провел содержательную встречу с Байденом

Президент Владимир Зеленский 12 июля встретился с лидером США Джозефом Байденом. В частности, они говорили о военной помощи для нашего государства.

Зеленский поблагодарил Байдена за передачу кассетных боеприпасов и другую военную поддержку. В свою очередь Байден заверил, что Соединенные Штаты будут оставаться рядом с Украиной.

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Зеленский встретился с Байденом

Глава государства в 17.00 сообщил о начале встречи с президентом США.

В поле зрения безопасность и все, что ее усиливает. Будет содержательно,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский перед началом двухсторонней встречи поблагодарил Байдена за передачу кассетных боеприпасов и другую военную поддержку.

"Мы тратим эти деньги на спасение наших жизней, а также жизней европейцев и всего мира. Спасибо большое за этот саммит. В конце этого саммита у нас был этот успешный Совет (Украина – НАТО – 24 Канал) и гарантии безопасности, о которых, как вы сказали, мы начали говорить в Киеве", – заявил президент, назвав гарантии безопасности "очень конкретной вещью".

Байден отметил, что с нетерпением ждет дня официального вступления Украины в НАТО.

Я надеюсь, что мы наконец покончили с мнением о том, хотят видеть Украину в НАТО или нет. Это произойдет. Мы двигаемся дальше, мы двигаемся в правильном направлении,

– заявил президент США.

Смотрите начало встречи Байдена и Зеленского: видео

Президент США отметил, что Украина проделала огромную работу, однако многое нужно еще сделать.

"И я думаю, что мы позаботимся о том, чтобы вы получили все, что вам нужно. И я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу, чтобы отпраздновать ваше официальное членство в НАТО. Плохая новость для вас заключается в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами. Мы никуда не идем", – добавил Байден.

Украинский лидер отметил, что встреча с президентом США была очень хорошей и сильной.

Встреча не менее чем вдвое дольше, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно. Если бы протокол не остановил встречу, мы бы говорили еще дольше. Все темы: продолжительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Отчетливо видим, как завершить эту войну нашей общей победой. Спасибо, господин Президент!

– написал Зеленский по итогам переговоров.

29 июня издание Wall Street Journal сообщило, что США близки к моменту передачи Украине ATACMS, но сейчас точно неизвестно, когда это может произойти. Представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что не знает о каких-либо близких решениях по ATACMS.