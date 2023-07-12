"Мы никуда от вас не денемся": Зеленский провел содержательную встречу с Байденом

12 июля 2023, 17:49
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Президент Владимир Зеленский 12 июля встретился с лидером США Джозефом Байденом. В частности, они говорили о военной помощи для нашего государства.

Зеленский поблагодарил Байдена за передачу кассетных боеприпасов и другую военную поддержку. В свою очередь Байден заверил, что Соединенные Штаты будут оставаться рядом с Украиной.

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Зеленский встретился с Байденом

Глава государства в 17.00 сообщил о начале встречи с президентом США.

В поле зрения безопасность и все, что ее усиливает. Будет содержательно,
– подчеркнул Зеленский.

Зеленский перед началом двухсторонней встречи поблагодарил Байдена за передачу кассетных боеприпасов и другую военную поддержку.

"Мы тратим эти деньги на спасение наших жизней, а также жизней европейцев и всего мира. Спасибо большое за этот саммит. В конце этого саммита у нас был этот успешный Совет (Украина – НАТО – 24 Канал) и гарантии безопасности, о которых, как вы сказали, мы начали говорить в Киеве", – заявил президент, назвав гарантии безопасности "очень конкретной вещью".

Байден отметил, что с нетерпением ждет дня официального вступления Украины в НАТО.

Я надеюсь, что мы наконец покончили с мнением о том, хотят видеть Украину в НАТО или нет. Это произойдет. Мы двигаемся дальше, мы двигаемся в правильном направлении,
– заявил президент США.

Смотрите начало встречи Байдена и Зеленского: видео

Президент США отметил, что Украина проделала огромную работу, однако многое нужно еще сделать.

"И я думаю, что мы позаботимся о том, чтобы вы получили все, что вам нужно. И я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу, чтобы отпраздновать ваше официальное членство в НАТО. Плохая новость для вас заключается в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами. Мы никуда не идем", – добавил Байден.

Украинский лидер отметил, что встреча с президентом США была очень хорошей и сильной.

Встреча не менее чем вдвое дольше, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно. Если бы протокол не остановил встречу, мы бы говорили еще дольше. Все темы: продолжительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Отчетливо видим, как завершить эту войну нашей общей победой. Спасибо, господин Президент!
написал Зеленский по итогам переговоров.

Обратите внимание! 29 июня издание Wall Street Journal сообщило, что США близки к моменту передачи Украине ATACMS, но сейчас точно неизвестно, когда это может произойти. Представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что не знает о каких-либо близких решениях по ATACMS.
Автор: Ольга Котів