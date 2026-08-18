Мы обязательно ответим на этот удар: Зеленский отреагировал на атаку на Печениги и показал кадры

Утром 18 августа российские войска нанесли жестокий удар по поселку Печениги в Харьковской области. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ракеты попали прямо в оживленный перекресток, где расположены почта, магазины и жилые дома.

Глава государства подчеркнул, что Украина обязательно ответит на этот российский удар.

Как отреагировал Зеленский на удар по Печенегам?

В первую очередь президент отметил, что известно о 10 погибших в результате атаки. Также многие ранены, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Он выразил соболезнования родным и близким жертв удара.

В настоящее время чрезвычайники уже ликвидировали пожар, на месте и дальше работают экстренные службы. Выясняются все происшествия катастрофы.

Обязательно ответим на этот русский удар. И не менее важно, чтобы партнеры тоже дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами в давлении на Россию и поддержке Украины,

– отметил президент.

Последствия обстрела Печенегов: смотрите фото

Вражеский обстрел нанес существенные повреждения 10 частным домам, местному кафе, отделению почты, магазина и не менее 7 автомобилей.

Предыдущие атаки на регион

Напомним, что оккупанты регулярно терроризируют Харьковщину обстрелами. Как уже сообщалось на нашем сайте, 14 августа россияне ударили по Харькову, повредив более 10 многоэтажек и травмировав местных жителей.

А несколькими днями ранее, 9 августа, вражеский дрон попал в десятиэтажный жилой дом в Салтовском районе города, в результате чего погибли два человека.