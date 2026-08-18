Глава держави наголосив, що Україна обов'язково відповість на цей російський удар.

Як відреагував Зеленський на удар по Печенігах?

Насамперед президент зазначив, що відомо про 10 загиблих унаслідок атаки. Також багато людей поранені, їм надають необхідну медичну допомогу.

Він висловив співчуття рідним і близьким жертв удару. Наразі надзвичайники вже ліквідували пожежу, на місці й надалі працюють екстрені служби. З'ясовуються всі обставини трагедії.

Обов'язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України,

– зазначив президент.

Наслідки обстрілу Печенігів: дивіться фото

Ворожий обстріл завдав суттєвих пошкоджень 10 приватним будинкам, місцевому кафе, відділенню пошти, крамниці та щонайменше 7 автомобілям.

Попередні атаки на регіон

Нагадаємо, що окупанти регулярно тероризують Харківщину обстрілами. Як вже повідомлялося на нашому сайті, 14 серпня росіяни вдарили по Харкову, пошкодивши понад 10 багатоповерхівок та травмувавши місцевих жителів.

А кількома днями раніше, 9 серпня, ворожий дрон влучив у десятиповерховий житловий будинок у Салтівському районі міста, внаслідок чого загинули двоє людей.