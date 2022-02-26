Мы отдаем за вас жизнь, а вы помогите нам, – ВСУ обратились к гражданским

Военные Украины обратились к гражданам, чтобы те помогли побороть врага.

Обращение от Нацполиции, Вооруженных сил Украины, СБУ и других правоохранительных структур к населению, чтобы не допустить продвижения врага по нашей территории.

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Мы отдаем за Вас и Украину свои жизни, а вы сделайте так, как написано, чтобы нам помочь побороть эту нечисть,

– заявили военные.

Что должны делать гражданские

Если увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Сделайте все необходимое, чтобы они не прошли. Блокируйте дороги, валите деревья, растягивайте сетки из ворот, любой способ подойдет. Нет топлива – нет техники.

Если видите, что колонна зашла в лесополосу – валите деревья, блокируйте также, не дайте им выйти.

Если знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100 % что это враг, не жалейте лес, зажгите его – новый вырастет на костях оккупанта!!!

У кого в наличии ЭСКАЛАТОРЫ, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать , не ждите, что кто-то сделает это за вас!

, не ждите, что кто-то сделает это за вас! Вниманию владельцев ОРУЖИЯ С ОПТИЧЕСКИМИ ПРИЦЕЛАМИ, не обязательно в открытую идти на врага, стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, дальше – по обстановке.

Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг – нет. Если спрашивают, где находимся – проявите фантазию, ДЕЗИНФОРМИРУЙТЕ врага.

Все слышали о метках, которые делают диверсанты на зданиях, возле важных объектов и тому подобное. Засыпайте землей, заливайте смолой, уничтожайте любым способом.

Если есть информация, что враг на подходе, жгите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, у врага будет мнение, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени!!!

Любая помощь сейчас важна! Слава Украине, Героям Слава – здороваемся только так, пусть слышат, куда приехали за смертью,

– заявили наши военные.

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