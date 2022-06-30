Мы отошли из руин, – Карась объяснил, почему уход ВСУ от Северодонецка – не "зрада"

Россияне мечтали оцепить наши силы в Северодонецке, они стремились прорвать нашу оборону, чтобы создать новый Мариуполь. Такую же цель оккупанты преследовали и в отношении Золотого и Горского.

Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и общественный деятель Евгений Карась. Он также отметил, что держать любой город можно сколь угодно, если есть приказ. В ВСУ есть приказ уничтожать врага на более выгодных позициях.

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ВСУ отступали из руин, ведь в Северодонецке уже нечего было оборонять. Отвод войск из Северодонецка, это была полностью успешная операция,

– добавляет Карась.

"Наши бойцы очень грамотно выходили из Северодонецка. Нацгвардия вообще осуществила идеальную переправу – ребята забрали все тяжелое вооружение и лишь несколько получили ранения", – отметил Евгений Карась.

Оккупанты мечтали окружить Золотое и Горское

Российская пропаганда до сих пор не может объяснить своим "потребителям", что происходит в Горском и Золотом, говорит Карась. Именно поэтому они до сих пор рассказывают, что в этих городах оцеплены 2 тысячи человек.

"Мы выполнили задачу полностью, были гораздо дольше удержаны позиции, чем это планировалось. Наши защитники очень сильно истощили врага, ведь последние наступления россиян были очень хилыми", – отмечает военнослужащий.

Уход от Северодонецка не является "зрадой"

Евгений Карась также говорит, что первоочередной замысел на удержание Северодонецка был примерно 2 недели, а мы продержались больше месяца.

"Если бы мы очень сильно хотели и перебросили ребят из Херсона, например – мы бы дальше удерживали Северодонецк, но командованию точно виднее", – убежден боец ВСУ.

Смысла нет держаться за руины Северодонецка, если мы можем достаточно неплохо продвигаться на херсонском направлении, говорит Евгений Карась.

Что известно о действиях ВСУ в Северодонецке

После установления контроля за практически разрушенным городом, россияне пытаются поставить там свою оккупационную "власть".

Агрессоры говорят о скором восстановлении инфраструктуры, однако это невозможно. Гуманитарная ситуация в Северодонецке – очень сложная.

Тем временем британская разведка заверила, что взятие Северодонецка – это еще не победа в битве за Донбасс.

Вместе с тем это значительный успех, хотя и с большими потерями для русской армии.

Полный стрим с Евгением Карасем об отступлении из Северодонецка: смотрите видео