Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Євген Карась. Він також зазначив, що тримати будь-яке місто можна скільки завгодно, якщо є наказ. У ЗСУ є наказ знищувати ворога на якомога вигідніших позиціях.
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ЗСУ відступали з руїн, адже у Сєвєродонецьку вже не було що обороняти. Відведення військ із Сєвєродонецька, це була повністю успішна операція,
– додає Карась.
"Наші бійці дуже грамотно виходили із Сєвєродонецька. Нацгвардія взагалі здійснила ідеальну переправу – хлопці забрали все важке озброєння та лише кілька із них отримали поранення", – зазначив Євген Карась.
Окупанти мріяли оточити Золоте та Гірське
Російська пропаганда досі не може пояснити своїм "споживачам", що відбувається у Гірському та Золотому, каже Карась. Саме тому вони досі розповідають, що у цих містах оточено 2 тисячі людей.
"Ми виконали завдання повністю, було набагато довше утримано позиції, аніж це планувалось. Наші захисники дуже сильно виснажили ворога, адже останні наступи росіян були дуже кволі", – зазначає військовослужбовець.
Відхід від Сєвєродонецька не є зрадою
Євген Карась також говорить, що першочерговий задум на утримання Сєвєродонецька був приблизно 2 тижні, а ми протримались більше місяця.
"Якби ми дуже сильно хотіли і перекинули хлопців із Херсону, наприклад – ми б далі утримували Сєвєродонецьк, але командуванню точно видніше", – переконаний боєць ЗСУ.
Сенсу немає триматись за руїни Сєвєродонецька, якщо ми можемо досить непогано просуватись на херсонському напрямку, каже Євген Карась.
Що відомо про дії ЗСУ у Сєвєродонецьку
- Після встановлення контролю над практично зруйнованим містом, росіяни намагаються поставити там свою окупаційну "владу".
- Агресори говорять про швидке відновлення інфраструктури, проте це неможливо. Гуманітарна ситуація в Сєвєродонецьку – дуже складна.
- Тим часом, британська розвідка запевнила, що взяття Сєвєродонецька – це ще не перемога у битві за Донбас.
- Разом з тим, це таки значний успіх, хоча і з великими втратами для російської армії.
Повний стрім із Євгеном Карасем про відступ із Сєвєродонецька: дивіться відео