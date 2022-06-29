В Інституті вивчення війни зазначили, що це сталось завдяки українській обороні обласного центру Луганщини. У найближчому майбутньому, кажуть аналітики, ЗСУ можуть відійти і з Лисичанська.

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Українські війська можуть відійти на більш захищені позиції

Цей відхід з Луганщини буде спрямований, ймовірно, на передчасне завершення російського наступу. Також такі дії можуть тривати доти, доки українські сили не займуть більш захищені позиції. Мовиться про вирівнювання лінії фронту – вздовж прямої лінії з більш укріплених міст та сіл.

Росіянам доведеться форсувати Сіверський Донець

Аби продовжити наступ окупантам, що залишились в Сєвєродонецьку, потрібно буде форсувати Сіверський Донець. Цей рух потребуватиме якогось часу, бо російська армія зруйнувала три основні мости. Також час потрібен на відновлення боєздатності.

Важливо! В Інституті вивчення війни не можуть відповісти на питання, скільки зараз російських військ перебувають в Сєвєродонецьку.

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Останні новини про ситуацію в Сєвєродонецьку:

Після встановлення контролю над практично зруйнованим містом, росіяни намагаються поставити там свою окупаційну "владу".

Агресори говорять про швидке відновлення інфраструктури, проте це неможливо. Гуманітарна ситуація в Сєвєродонецьку – дуже складна.

Тим часом, британська розвідка запевнила, що взяття Сєвєродонецька – це ще не перемога у битві за Донбас.

Разом з тим, це таки значний успіх, хоча і з великими втратами для російської армії.

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