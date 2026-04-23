23 апреля, 14:40
Мы ожидаем нового обмена пленными с Россией, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает новый обмен пленными с Россией. Предварительно, он может произойти уже в ближайшее время.
Об этом президент Украины рассказал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о возможном новом обмене пленными?
Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на то, что в последнее время не было трехсторонних офлайн-встреч с российской и американской группами, Украине удавалось возвращать своих граждан из плена врага.
Сейчас мы ожидаем еще один обмен. Дай Бог, чтобы все получилось,
– сказал президент.