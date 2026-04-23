Мы ожидаем нового обмена пленными с Россией, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает новый обмен пленными с Россией. Предварительно, он может произойти уже в ближайшее время.

Об этом президент Украины рассказал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о возможном новом обмене пленными?

Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на то, что в последнее время не было трехсторонних офлайн-встреч с российской и американской группами, Украине удавалось возвращать своих граждан из плена врага.

Сейчас мы ожидаем еще один обмен. Дай Бог, чтобы все получилось,

– сказал президент.