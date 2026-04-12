Украина готовится к новому этапу обмена пленными, который может состояться уже в конце недели. Об этом сообщил руководитель ОП Кирилл Буданов в комментарии журналистке издания Новости.Live.

Смотрите также Их судьба была неизвестной: в российском плену нашли еще 12 украинцев

Что сказал Буданов о новом обмене пленными?

По словам главы ОП, подготовка следующего обмена началась после возвращения 182 украинцев из российского плена 11 апреля. Сейчас продолжаются необходимые бюрократические процедуры для организации нового этапа.

Буданов выразил надежду, что договоренности позволят провести обмен в ближайшие дни.

Напомним, 11 апреля состоялся обмен пленными, во время которого домой вернулись 175 военных и 7 гражданских. Среди уволенных были воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники, защищавшие Украину по разным направлениям. Также известно, что из российской неволи вернулись 12 бойцов "Азова".

Обратите внимание! Глава ГУР Олег Иващенко сообщил, что с 2022 года проведено более 70 обменов и возвращено около 9 тысяч военнопленных и гражданских заложников. Известно, что в 2025 году удалось вернуть больше всего людей.

Обмены пленными в 2026 году: последние новости