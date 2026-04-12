Україна готується до нового етапу обміну полоненими, який може відбутися вже наприкінці тижня. Про це повідомив керівник ГУР Кирило Буданов у коментарі журналістці видання Новини.Live.

Що сказав Буданов про новий обмін полоненими?

За словами очільника ОП, підготовка наступного обміну розпочалася після повернення 182 українців з російського полону 11 квітня. Наразі тривають необхідні бюрократичні процедури для організації нового етапу.

Буданов висловив сподівання, що домовленості дозволять провести обмін найближчими днями.

Нагадаємо, 11 квітня відбувся обмін полоненими, під час якого додому повернулися 175 військових та 7 цивільних. Серед звільнених були воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники, які захищали Україну на різних напрямках. Також відомо, що з російської неволі повернулися 12 бійців "Азову".

Зверніть увагу! Очільник ГУР Олег Іващенко повідомив, що з 2022 року проведено понад 70 обмінів та повернуто майже 9 тисяч військовополонених та цивільних заручників. Відомо, що в 2025 році вдалося повернути найбільше людей.

Обміни полоненими в 2026 році: останні новини