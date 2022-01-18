Мы ожидаем от России деэскалации, – Шольц предложил России отвести войска от Украины

Олаф Шольц предложил России отвести свои войска и технику от украинских границ. Это помогло бы снизить напряженность в регионе.

Соответствующее заявление Шольц сделал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Политики провели ее 18 января.

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Мы ожидаем от России деэскалации ситуации. К этому может относиться, например, сокращение (численности – 24 канал) войск вдоль украинской границы,

– подчеркнул Шольц.

По словам Шольца, страны Запада проводят многочисленные перегоры в разных форматах.

Каждый раз они подчеркивают требование, чтобы не было угрозы территориальной целостности Украины. Военная агрессия и другие попытки политических изменений в Украине с помощью насилия нельзя использовать.

Шольц отметил, что все разногласия во взглядах по вопросам безопасности необходимо прояснять путем диалога. Он должен базироваться на основе взаимности, основ международного права и обязательств относительно принципов, задекларированных в разных документах.

"К этому в первую очередь относится суверенитет, независимость и территориальная целостность стран, но также свобода выбора союзов и альянсов", – подчеркнул Шольц.

Заявление Столтенберга

Генсек НАТО сообщил, что Альянс готов к переговорам с Россией относительно так называемых "гарантий безопасности".

По словам Столтенберга, НАТО готов обсудить место проведения военных учений, а также расположение ядерных ракет.

Генсек НАТО заверил, что за эскалацию кризиса в Украине Россия заплатит высокую цену.

Столтенберг также подчеркнул, что Россия должна уменьшить военную напряженность и отвести свои войска от границ с Украиной.

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