Мы по своим не стреляем, – глава Николаевской ОГА Ким отреагировал на фейки

Оккупанты продолжают распространять фейки, а также попытки посеять панику среди населения. Мол, в одном из сел Николаевщины украинцы стреляют по украинцам.

Об этом рассказал глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким. По его словам, подобное можно прочесть в интернете.

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Ким: Панику опровергают жители-друзья

Как отметил Ким, в сети есть упреки, что якобы в селе Баловно Николаевской области все подсечено и плохо. Мол, все кричат ​​в сети: "Баловное, трагедия, все умирают".

У нас ведь со всеми есть связь. Мы дружеская область. Я позвонил в Баловное, в терроборону, жителям-друзьям, которые там живут. Они говорят: "Нет, сегодня все выстрелы были далеко",

– успокоил глава МОДА.

Также он снова напомнил, что украинские военные никогда не стреляют по населенным пунктам. Хотя и не возражает, что пришлось вступить в ближний бой, потому что ВСУ ждали, когда орки выйдут из населенного пункта.

"Мы по своим точно не стреляем. Ни в коем случае. А вот они без разбора это делают", – подчеркнул Ким.

Отметим, что 5 марта во время боев в селе Баловное от обстрела оккупантов погиб гражданский человек. Враг уже не в первый раз обстреливает дома мирных жителей под Николаевом.

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