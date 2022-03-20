Мы победим – без сомнений, – мощное мотивационное видео от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал щемящее и одновременно эмоциональное видео. Он в очередной раз показал миру зверства российских захватчиков, но отметил, что Украина победит.

Видео опубликовано на английском языке, чтобы весь мир понимал, что чувствуют украинцы. Президент показал, как враги разрушают наши дома, убивают наших детей и родителей.

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Глава государства пообещал, что Украина обязательно выиграет в этой кровавой войне, которую россияне развязали против украинцев.

Мы выиграем. Будут новые города. Будут новые мечты. Будет новая история. Будет, несомненно. И тех, кого мы потеряли, помнят. И мы снова будем петь, и будем праздновать заново,

– подчеркнул Зеленский.