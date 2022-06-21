Мы поддерживаем каждый ваш шаг, – премьер Дании в выступлении к Раде

Дания с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину активно поддерживает наше государство. Премьер-министр Дании заверила – позиция ее страны осталась неизменной.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила перед украинским парламентом. Она поражена силой Украины и заверила в оказании поддержки, которая будет способствовать нашей победе в войне, развязанной Россией.

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Дания поддерживает Украину на всех направлениях

Вскоре Украина должна услышать решение ЕС о предоставлении нам статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Премьер Дании подчеркнула – место Украины в европейской семье.

Вы относитесь к Европе и Европа принадлежит вам. Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Мы поддерживаем каждый ваш шаг,

– заверила Фредериксен.

Она рассказала, что своими глазами видела последствия преступлений россиян в Бородянке и общалась со свидетелями и пострадавшими. Кроме дикой жестокости оккупантов ей удалось увидеть еще одну важную вещь – гигантскую силу Украины.

Фредериксен также подчеркнула, что основа ЕС – это демократия, права человека и право каждой нации выбирать свое будущее. Украина храбро отстаивает свои европейские права, потому Европа должна сделать все возможное для победы Украины.

"Если мы не поможем вам, если мы не выгоним Путина, это будет означать, что мы сами не поможем себе, потому что ваша свобода - наша свобода", – сказала премьер-министр Дании.

Она также сообщила, что Дания решила предоставлять ВСУ необходимое оружие, а также обещает отстроить пострадавший от обстрелов россиян Николаев.

"Я уверена, что вы выиграете эту войну. И я также уверена, что после войны будет новая сильная Украина. Демократия победит, мир восстановится и вы будете свободны", – сказала Фредериксен.

Война России против Украины: последние события

ВСУ удалось нанести очередной точный удар по россиянам на острове Змеиный. Ранее враг очень активно укреплял свои позиции и увеличивал огневую мощность.

Белорусы продолжают военные учения возле украинской границы. Впрочем, сосредоточенных там сил недостаточно для того, чтобы пойти в наступление против Украины.

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