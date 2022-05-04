Мы понимаем планы врага, – киборг ответил, чего можно ожидать от оккупантов

Ситуация в Харьковской области с каждым днем усложняется. Противник перекидывает туда все больше силы.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал народный депутат и военный Роман Костенко. Он отметил – россияне понимают, что им нужна победа и будут делать для этого все.

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"Они хотят взять в окружение наши войска и выйти на админграницы. Сейчас нам нужно быть очень осмотрительными, потому что если даже один солдат уйдет со своей позиции, то это обойдется нам в окружение", – сказал Костенко.

Враг не остановится

По словам военного, врагу сейчас и до 9 мая нужна любая победа. Вооруженные Силы не должны дать даже примерно то, что оккупанты могут назвать успехом.

Знаем, что если, не дай Бог, возьмут Восток, то дальше будет Юг и враг не остановится, поэтому мы должны биться за каждый клочок земли. Понимаем планы врага,

– сказал Костенко.

Оккупантам сейчас легче

Костенко объяснил, что Владимир Путин постарается как-то объединить страну, потому что Россия на протяжении всей своей истории объединяется только вокруг войн, другой мотивации у них нет. Костенко считает, что есть только вера в то, что они "отразят агрессию НАТО" и начнут хорошо жить.

"Недооценивать противника нельзя. Они немного успокоились, потому что сначала шли колоннами и их жгли, но сейчас встали в оборону и им стало легче", – рассказал военный.

Он добавил – оккупантам в окопах легче, чем идти штурмом и попасть в плен. В частности, на Южном направлении регулярные российские войска воюют лучше, но крымчане и жители Донбасса вообще не понимают, что там делают. Костенко рассказал, что у них никакой подготовки. Кроме этого, к этим людям россияне относятся как ко второму сорту.

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