Мы потеряли главного союзника в борьбе за "Северный поток-2", – Бердинских
Источник:24 канал
Германия заинтересована в том, чтобы "Северный поток-2" все же достроили. В то же время Украина уже потеряла главного союзника в борьбе за газопровод – США.
Об этом заявила журналистка Кристина Бердинских в программе "Что это было?"на 24 канале. По ее словам, скорее всего "Северный поток-2" все-таки заработает, а это для Украины очень плохо.
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Отношения США и Германии были непростыми
Бердинских отметила, что к соглашению Джозефа Байдена и Ангелы Меркель по газопроводу готовились. В этом контексте говорится даже не о выгоде для России, а об отношениях между США и Германией, которые на протяжении последних лет были непростыми с экономической точки зрения.
Однако украинская сторона лишилась важного союзника в вопросе "Северного потока-2". Из-за этого теперь наступила определенная стадия "примирения и принятия".
Если говорим о том, что мы потеряли главного союзника – США в борьбе за "Северный поток-2", то, наверное, можно так сказать,
– заявила журналистка.
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"Северный поток-2": последние новости
- По данным Госдепа, США заключили соглашение с Германией по "Северному потоку-2" из-за того, что не хотели рисковать отношениями с ключевым союзником.
- Стоит заметить, что в Конгрессе США выступали против соглашения США и Германии по "Северному потоку-2".
- Издание "Politico" обнародовало информацию о том, что представители администрации Байдена призвали украинских коллег не критиковать соглашение. Однако советник Госдепа США Дерек Шолле все опроверг.