Мы приблизились, – Чалый о вступлении Украины в НАТО
На Западе разделились мнения относительно членства Украины в НАТО. Однако наше государство все же приблизилось к Альянсу.
Есть страны, которые считают, что сейчас то время, когда нужно установить четкую линию между Россией и другими странами с авторитарными режимами и демократической Европой, с Украиной внутри. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый.
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Процесс членства Украины в НАТО еще продолжается
Однако, как отметил Чалый, есть те, кто считают, что Украина в Альянсе приведет к столкновению большой войны. Однако сейчас происходит процесс. Окончательно решения пока нет.
Его политически будут принимать тогда, когда преимущества Украины в НАТО будут намного больше, чем то, что Украина будет вне НАТО. Этот процесс еще будет продолжаться. Но в общем я бы сказал, Если все взять до кучи, мы приблизились.
Чалый: другой эффективной модели нет
Он заметил, что происходит много разговоров о вступлении Украины в Организацию Североатлантического договора, ведь у нас нет модели с Россией, которая хоть и является мощной страной, но напала на нас. Самостоятельно оставаться в серой буферной зоне – это привело бы к войне.
НАТО – единственная эффективная организация в Европе, которая обеспечивает безопасность. Пока мы не видим другой эффективной модели,
– подчеркнул Чалый.
Приближение Украины в НАТО в частности зависит от того, как украинское руководство воспользуется возможностями.
"С точки зрения настроений общества, мы приблизились (в НАТО – 24 канал). Если говорить о желании Украины, то они стали намного больше", – добавил Чалый.
Главное о приближении Украины в НАТО
- Канада считает, что наше государство имеет полное право на членство в НАТО, поэтому готово отстаивать такую позицию.
- Однако в Госдепе США заявили, что нашему государству нужно для этого еще определенное время.
- Министерство иностранных дел Германии сообщило, что сейчас членство Украины в НАТО – не ко времени.
- В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что наше вступление в Альянс не надо ставить под сомнение.
- Россия придумывает все новые абсурдные причины, почему Украина не должна вступить в Альянс.
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