Мы прилагаем значительные усилия, – Зеленский в обращении рассказал о разблокировании моря

Российские корабли до сих пор блокируют судоходство в Черном море. Однако украинские власти делают все возможное, чтобы возобновить импорт продовольствия.

Об этом во время своего вечернего обращения 13 июля рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Также глава государства рассказал о последних вражеских обстрелах и неизбежном наказании для оккупантов.

Заметьте Украина ведет переговоры с США о поставках ракет к HIMARS, которые способны бить на 300 километров

Зеленский поздравил лауреатку медали Филдса Марину Вязовскую

Президент рассказал, что 13 июля подписал указ о награждении орденом "За заслуги" I степени Марины Вязовской – украинского математика, которая в этом году стала лауреатом медали Филдса.

Это очень весомая и престижная награда – ее называют Нобелевской премией по математике. Украинка госпожа Вязовская стала второй женщиной за всю историю премии с 1936 года, которая выиграла эту медаль,

– заметил Зеленский.

Вязовской удалось решить задачу об упаковке сфер в 8-мерном пространстве. По словам ученых, она предложила очень сильные идеи и помогла решению связанных задач.

"Сегодня я хочу поблагодарить Марину. Поблагодарить не только за ее работу, за очень мощный математический результат, а еще и за то, что она помогает всем нам, всем украинцам, защищать нашу свободу и независимость", – добавил глава государства.

Он рассказал, что во время церемонии вручения медали Филдса на Всемирном конгрессе математиков Вязовская в своей речи говорила об Украине, войне, которую начала россия, и преступлениях российских оккупантов.

"Госпожа Марина училась в Украине, в Киеве, работает в Швейцарии, в Лозанне, возглавляет кафедру теории чисел. И я верю, что наступит тот день, когда Марина Вязовская сможет вернуться в Украину и преподавать здесь", – отметил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

Будет интересно – дети показали, как сейчас живет разбомбленный Мариуполь: смотрите видео