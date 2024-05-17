Россия хочет показать, что определяет ход войны, – Зеленский прокомментировал бои на Харьковщине

На Харьковщине продолжается украинская оборонительная операция. Наиболее ожесточенные бои - в Донецкой области. Президент рассказал о подготовке к Саммиту мира и сложной ситуации в энергетике.

Защитники продолжают сдерживать российское давление в Харьковской области. Об этом заявил Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, передает 24 Канал.

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Сорвать планы оккупанта

Сегодня президент заслушал доклад главкома Сырского об обстановке на фронте. Ключевыми точками боев в Харьковской области остаются Волчанск, Липцы и Купянск. В Донецкой области тоже продолжаются ожесточенные столкновения. Наибольшее количество атак наблюдается на Покровском направлении. Там, по словам Зеленского, наиболее жестко.

Глава государства подчеркнул, что наступлением на Харьковщине россияне преследуют цель ослабить наши силы по всей линии фронта и укрепить собственную пропаганду.

Россия хочет показать, что это именно она определяет, что будет дальше с войной. Наша задача – сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию – то, как мы приближаем справедливый мир,

– заявил президент.

Шаг к честному окончанию войны

Также у Зеленского было сегодня совещание с чиновниками по подготовке Глобального саммита мира.

Украинский лидер отметил, что уже сейчас есть согласие государств со всех континентов на участие в Саммите.

Украина и многие другие страны уже прошли через такое количество российских подлостей и обмана – российских нарушений договоров и обещаний, что только мировое большинство вместе способно обеспечить действенное принуждение России к уважению Устава ООН, к международному праву и к настоящему миру,

– заявил Зеленский.

Нужно время на восстановление

Президент провел детальный и предметный разговор о состоянии энергетики. Заседание проходило с участием премьера, министра энергетики, военных и представителей энергокомпаний.

Зеленский отметил, что в результате российских атак наша энергетика потеряла существенную часть генерации, а потому она требует времени на восстановление.

Политик подчеркнул, что Украине нужно построить новую энергетику, которая будет работать, несмотря на вражеский террор.

Страна уже готовится к следующему отопительному сезону. Зеленский заявил, что рассчитывает на разумное потребление электроэнергии украинцами, а также надеется на усиление ПВО с помощью западных партнеров.