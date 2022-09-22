Операция сразу в 4 странах, – в ОП и разведке рассказали, как происходил обмен пленными
В Офисе Президента сообщили, что обменом начали заниматься еще в мае, когда наши военные вышли из "Азовстали". Начальник Главного управления разведки рассказал, что операция проходила в четырех странах.
Соответствующую информацию сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак на брифинге 22 сентября. Он также добавил, что процесс координировали с утра 21 сентября.
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В Офисе Президента рассказали, что обмен задержался на несколько часов
Глава Офиса Президента пояснил, что над обменом работали СБУ, разведка, ОП, МВД. Также в этом процессе была задействована Турция.
Вообще, все происходило в 4 странах, в 4 точках. С самого утра мы координировали,
– объяснил Ермак.
По словам главы Офиса Президента:
- в Рияде, столице Саудовской Аравии, находился специальный посланник президента Украины Рустем Умеров, который занимался операцией по освобождению иностранцев;
- в Анкаре, столице Турции, находился начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава МВД Денис Монастырский;
- в Черниговской области – исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк, заместитель начальника Главного управления разведки Дмитрий Усов и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам главы Офиса Президента, обмен задержался на 7 – 8 часов.
В разведке рассказали, как удалось вернуть командиров
Кирилл Буданов рассказал, что из плена удалось вернуть:
- 118 бойцов Национальной гвардии, из них 108 – бойцы полка Дениса Прокопенко;
- 50 – из военно-морских сил;
- 22 – из других подразделений ВСУ;
- 9 – из Госпогранслужбы;
- 9 – из Национальной полиции;
- 9 – из подразделений теробороны;
- 1 – из СБУ;
- 1 – из Государственной специальной службы транспорта.
- 1 – из Государственной таможенной службы;
- а также 2 гражданских.
По словам Буданова из 10 иностранцев: 2 – из США,