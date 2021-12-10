Мы сделали все, чтобы Россия сказала США "мы не собираемся вторгаться", – Зеленский

Президент рассказал, что "Россия делает, что хочет", в том числе и в плане агрессии в отношении других государств. Также Владимир Зеленский заявил, что страны сделали все, чтобы Кремль сказал США "мы не собираемся вторгаться".

Владимир Зеленский заявил, что мы сами "делаем культ" России. Соответствующее заявление президент сделал во время интервью 10 декабря.

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Мы сделали все, чтобы Россия сказала США: "Мы не собираемся вторгаться"

Владимир Зеленский рассказал, мол, если после саммита президент Байден будет говорить с Украиной первой, то завтра, в принципе, народ Германии или народ Франции скажут: "У вас поменялись приоритеты". Так нельзя.

Мы сделали все, чтобы Россия сейчас сказала Соединенным Штатам Америки: "Мы не собираемся вторгаться". Мы продолжаем весь путь в НАТО, мы идем, а там шлагбаум. Не получается обойти,

– заявил Зеленский.

Президент заверил, что Украина не откажется от своих территорий.

Россия делает, что хочет, – Зеленский

Россия делает, что хочет. Мы сами даем. Когда мы внутри Украины говорим: "Да что мы можем против России". Ругаемся. Оппозиция одна, провластная позиция другая. У нас разные позиции: "Надо говорить", "Не надо говорить", "Посмотрите, они через 2 часа будут в Киеве",

– заявил Зеленский.

Президент объяснил, мол, "если человек смотрит на это и видит, что внутри страны прочности нет, так наверняка у кого-то и может появляться мысль, что за 2 часа он будет в столице"

По мнению Зеленского: "Мы сами делаем культ. Так и европейцы, которые боятся".

Войска России возле границы Украины

В конце октября 2021 года американские СМИ заявили, что Россия стягивает войска к границе Украины.

Украинская разведка впоследствии сообщила, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года, взяв Украину в "кольцо".

7 декабря на фоне обострения ситуации Джо Байден провел переговоры с Владимиром Путиным. По результатам переговоров в Белом доме заверили, что Байден четко дал понять, что США и наши союзники отреагируют жесткими экономическими и не только мерами в случае военной эскалации.

9 декабря президент США пообщался с Владимиром Зеленским. У Байдена заверили, что Штаты и их европейские союзники глубоко обеспокоены из-за агрессивных действий России в отношении Украины.

В Белом доме отметили – если Россия решится на дальнейшее вмешательство в Украину, будет решительный ответ. В частности, в виде экономических ограничений.

Кроме того, США, а также их союзники и партнеры привержены принципу "без Украины – никаких решений или дискуссий об Украине".

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