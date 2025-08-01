Владимир Зеленский отреагировал на заявления, которые сделал Владимир Путин. Глава государства в очередной раз заверил, что Украина готова к встрече на уровне лидеров для окончания войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в его телеграм-канале.

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Что ответил Зеленский на заявления Путина?

Владимир Зеленский заявил, что Украина видит и поддерживает усилия президента США Дональда Трампа для окончания российской войны, всех убийств и для достижения достойного и длительного мира. Украинский лидер подчеркнул, что благодарен всем в мире, кто поддерживает работу ради мира и помогает нам защищать жизнь.

Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время,

– написал президент Украины.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина и партнеры понимают, кто принимает решения в России и кто должен закончить эту войну.

"Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", – резюмировал Зеленский.

Стоит отметить, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы выступает за "долговременный мир в Украине", а все "разочарования относительно переговоров" возникают из-за "чрезмерных ожиданий".

Президент России также повторил, что озвученные им "условия" по прекращению войны остаются в силе: нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, а также вывод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.