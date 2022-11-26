Мы снова победим смерть: Зеленский опубликовал мощный ролик к годовщине Голодомора

Владимир Зеленский почтил годовщину Голодомора в Украине. Ведь 90 лет назад советская власть совершила геноцид украинского народа.

Именно поэтому 26 ноября весь мир чтит память жертв сталинского режима. Ролик о трагедии и параллелях с современностью опубликовал Владимир Зеленский.

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Зеленский опубликовал ролик к годовщине Голодомора

Президент Украины рассказал, что украинцы прошли через очень страшные вещи.

И, несмотря ни на что, сохранили способность не покоряться и свое свободолюбие. Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом,

– отметил Зеленский.

Однако украинский лидер заверил, что:

нас не сломать;

наш огонь не погаснет;

мы снова победим смерть.

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Что стоит помнить о Голодоморе

В 1932 – 1933 годах советская власть начала массово забирать и вывозить всю еду у людей. По домам украинских крестьян выгребали все до последней крошки – овощи, фрукты, домашних животных, все зерно.

Наши люди, которые постоянно работали на земле и имели урожай, остались без ничего. Родителям было нечем кормить детей. Людям даже запрещали пойти на поле и собрать хоть какие-то остатки урожая.

Украинцы в то время выживали, употребляя преимущественно растения. Начали готовить "лепешки" из опилок, варить сапоги, кошек и собак, дохлятину и кости животных.

В течение 1932 – 1933 годов советская власть убила 10,5 миллиона украинцев. К сожалению, среди умерших – 4 миллиона детей.

Украине важно, чтобы мир признал Голодомор геноцидом украинского народа. Ведь советская власть целенаправленно и искусственно уничтожала украинцев.

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