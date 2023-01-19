Мы соблюдаем протоколы безопасности, но это война, – Подоляк о трагедии в Броварах

Следствие рассматривает все возможные версии по падению вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД и гражданские. В частности, проверяют версию о возможной диверсии. Однако пока рано говорить о конкретных результатах. Следствие продолжается.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, эта трагедия – прямое следствие войны, которую Россия ведет против Украины.

Рассматриваются все возможные версии

Как отметил Подоляк, сейчас работает соответствующая правительственная комиссия и следствие. Все обстоятельства трагедии обязательно выяснятся. Сейчас следует дождаться результатов от СБУ. Тогда будет ясно понятно, по каким причинам произошла трагедия.

Он подчеркнул, что это падение – прямое следствие войны, которую Россия начала против Украины. Это касается и прошлых трагедий.

Это нужно подчеркивать, чтобы не было недоговоренностей. Все, что касается Днепра, падение вертолета – это прямые последствия войны с Россией. Не было бы вторжения, не было бы такого соседа с агрессивными намерениями – все эти люди были бы живы. Мы бы сейчас говорили не о трагедиях. А о том, куда идти, что делать дальше, как развиваться,

– подчеркнул Подоляк.

Можно ли перевозить все руководство МВД в одном вертолете

Подоляк подчеркнул, что не стоит сейчас заниматься определенной конспирологией и спорами насчет этой трагедии до выводов следствия. Все живут не в идеальном мире, где случаются разные ситуации.

По его словам, на вертолете не находилось все руководство МВД. Там были министр, первый заместитель и госсекретарь. Остальные заместители и руководители находились на рабочих местах.

Возможно, было необходимо, чтобы Монастырский и Енин находились в одном вертолете, где решали сложные вопросы, которыми занимается МВД. Каждая ситуация – это отдельная ситуация. На мой взгляд, мы придерживаемся протоколов безопасности. Но не забывайте, что это – война. Любые инциденты, аварии могут случаться. Но они исключительно привязаны к войне,

– отметил Подоляк.

Он призвал сейчас не распространять разную конспирологию и взаимные обвинения. Следует дождаться официальных результатов следствия. И тогда делать выводы. По всей вероятности, определенные протоколы безопасности будут изменены после расследования.