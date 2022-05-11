Мы сражаемся с шакалами, и есть только один способ их остановить

Из разных источников поступает информация, что российские садисты издеваются и пытают украинских военнопленных.

Армия преступников

1. Есть множество фактов, когда украинских пленников расстреливали, особенно в Мариуполе.

2. Украинским пленникам не предоставляют медицинскую помощь и медикаменты.

Стоит внимания Путин не смог договориться с Украиной и теперь прячет провал за выгодной легендой

3. Нормы питания для украинских пленных минимальны, а условия содержания бесчеловечны.

4. Есть факты, когда украинских пленных специально размещали в сырых помещениях, без матрасов или хотя бы деревянных поддонов, которые защищали бы от сырой земли.

5. Документируются факты избиения, издевательства, имитации расстрелов, изнасилования неестественным способом.

Хроники ада

В феврале-марте были факты, когда украинским пленникам специально заливали воду в ботинки или сапоги и оставляли на морозах. В результате были ампутации конечностей и обморожение ног.

7. Фиксировались случаи, когда мертвые тела военнослужащих были без ушей, с признаками термических ожогов, без ногтей, с резаными ранами и т.д. Что является признаком пыток.

8. Особым пыткам российские садисты подвергают представителей полка "Азов", участников АТО 2014 – 2017 и ветеранов-добровольцев.

9. Украинские военнопленные не размещаются в военных лагерях для военнопленных, как этого требует международное гуманитарное право. В Украине же обустроены специальные лагеря для российских пленных, а правительство выделило на их содержание 44 миллиона гривен.

Советуем "Операция" идет по плану: сколько шагов осталось Путину до парада ВСУ на Красной площади

10. Россия грубо нарушает конвенционную войну, методы и обычаи её ведения. Еще одним из шоков войны станут свидетельства украинских пленных, каким пыткам и издевательствам они подвергались в плену. Уже сейчас российские пропагандисты призывают стерилизовать украинских солдат. И я не удивлюсь, что они это уже делают.

11. Каждый пусть делает свои выводы. Мы воюем с шакалами, которые плюют на международное гуманитарное право. Мы видели Сирию, Чечню. На своей шкуре почувствовали Бучу, Бородянку, Мариуполь. Для России нет ничего святого, потому что она понимает только язык силы и террора.

Важное – защитник Мариуполя показал жуткие кадры разрушенной "Азовстали": смотрите видео