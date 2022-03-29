Мы своего не отдадим, – Ким о последних атаках на Николаев

Глава Николаевской ОВА отметил, что свою территорию никто отдавать не собирается. Так он прокомментировал обстрелы российскими наемниками областной администрации.

В эфире телеканала "Рада" Виталий Ким отметил, что ночью было много обстрелов по Николаеву. Он также отметил, что оккупанты отказались от идеи взять город.

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Наемники теперь будут бить по самым болезненным точкам

Виталий Ким убежден, что российские военные должны в первую очередь уничтожать военные объекты и пункты управления.Однако они этого не делают, ведь у них уже нет цели захватить город.

Их больше не интересует оккупация Николаева. Российские наемники перешли к тактике уничтожения города. И именно поэтому они продолжают атаковать наиболее болезненные точки.

Ведутся боевые действия, мы своего не отдадим,

– подчеркнул он.

Ранее Виталий Ким отметил, что из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Она, по словам главы Николаевской ОВА, будет работать на малых высотах.

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что игнорировать сигналы воздушной тревоги ни в коем случае не стоит. Как только он прозвучал – отправляйтесь в укрытие. Это может спасти вам жизнь.