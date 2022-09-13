Мы так не воюем, – Соболевский объяснил темпы контрнаступления на Херсонщине

ВСУ очень активно и профессионально освобождают наши территории. Тем не менее, на Юге есть определенные трудности – оккупанты располагают склады с боеприпасами очень близко к гражданским домам.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он также отметил, что темпы контрнаступления ВСУ могли бы быть быстрее, но у оккупантов определенные объекты критической для них инфраструктуры расположены крайне близко к жилым массивам, в первую очередь – в Херсоне.

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Наши защитники не могут ударить по таким объектам, хотя отлично знают все координаты и что там размещено. Наши так не воюют, мы освобождаем людей, а не территории – поэтому такие темпы,

– добавляет он.

"Но эта тактика, которой придерживаются ВСУ – крайне эффективна, мне кажется", – убежден Соболевский.

Кадыровцы не только расстреливают оккупантов, но и бегут сами

глава чечни рамзан кадыров действительно заявил, что на "специальную военную операцию" против Украины вернулись его элитные подразделения. Кадыров отметил, что его "тик-ток-войска" отдыхали, а теперь, мол, возвращаются на передовую.

К слову, ранее источники 24 канала в разведке сообщили, что началось движение среди "кадыровцев". Разведчики говорят, что они тоже убегают.

По данным наших спецслужб, большое количество отрядов "кадыровцев" сбегает из Донецка в тыл.

Более 10 танков, 10 БТРов и куча другой техники везли сегодня через Макеевку в направлении Шахтерска. Скорее всего, тиктокеры боятся удара ВСУ по Донецку и бегут.

Детальнее о темпах контрнаступления на Херсонщине: смотрите видео