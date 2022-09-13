Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Він також зазначив, що темпи контрнаступу ЗСУ могли б бути швидшими, але у окупантів певні об'єкти критичної для них інфраструктури розташовані вкрай близько до житлових масивів, першочергово – у Херсоні.

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Наші захисники не можуть вдарити по таких об'єктах, хоча чудово знають всі координати і що там розміщено. Наші так не воюють, ми звільняємо людей, а не території – тому такі темпи,

– додає він.

"Але ця тактика, якої притримуються ЗСУ – вкрай ефективна, як на мене", – переконаний Соболевський.

Кадирівці не лише розстрілюють окупантів, а й втікають самі

глава чечні рамзан кадиров дійсно заявив, що на "спеціальну воєнну операцію" проти України повернулися його елітні підрозділи. Кадиров зазначив, що його "тік-ток-війська" відпочивали, а тепер, мовляв, повертаються на передову.

До слова, раніше джерела 24 каналу в розвідці повідомили, що почався рух серед "кадирівців". Розвідники кажуть, що вони теж тікають.

За даними наших спецслужб, велика кількість загонів "кадирівців" тікає з Донецька у тил.

Понад 10 танків, 10 БТРів та купу іншої техніки везли сьогодні через Макіївку у напрямок Шахтарська. Скоріш за все, тіктокери бояться удару ЗСУ на Донецьк і тікають.

Детальніше про темпи контрнаступу на Херсонщині: дивіться відео