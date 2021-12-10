Мы увидели цену жизни, – священник рассказал о первых убитых на Майдане

Священник ПЦУ Михаил Омельян рассказал о времени, когда начали приносить убитых на Майдане во время Революции Достоинства. В частности объяснил, кем стала "Небесная Сотня" для украинцев.

Отец также вспомнил о цене жизни. Об этом в интервью 24 каналу "Баррикады Достоинства" рассказал священник православной Церкви Украины Михаил Омельян.

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Мы увидели цену жизни

Отец рассказал, что на фотографиях можно увидеть, когда на территории Михайловского собора лежали первые убитые герои, новые герои. Михаил Омельян вспомнил "этот садик у дерева, где в два ряда лежали умершие".

Что это значило для нас? Священник знает о смерти и понимает, что человек уходит в вечность. Жизнь здесь не завершается, но мы увидели цену жизни. Цена жизни – смерть этих героев,

– рассказал отец.

Убитые герои Небесной Сотни на территории Михайловского собора / Фото "Украинского интереса"

Священник также пояснил, что:

"каждый украинец и каждый, кто живет на территории Украины, должен понимать цену собственной жизни сейчас;

мы спокойно можем выпить чашку чая, помолиться в храме, отвести детей в садик или школу. В этом большая заслуга новейших героев, нынешних защитников Родины, находящихся на востоке. Об этом не нужно забывать;

многие отдали свою жизнь ради того, чтобы мы жили".

Они перешли в вечность и, конечно, что мы молимся в наших храмах за защитников,

– пояснил отец Омельян.

Он также вспомнил, что многие люди погибли во время войны на Донбассе и объяснил: "Мы также хотим, чтобы о них не забыли".

"Поэтому каждый герой, который погиб на Востоке Украины, защищая нашу страну, он увековечен на стене памяти на стенах Михайловского собора. Сейчас Стена памяти насчитывает большое количество защитников Родины и, к сожалению, еще до сегодня ее дополняют и рана на территории Украины кровоточит", – пояснил отец.

Важное из интервью отца о Революции Достоинства

Священник рассказал о Революции Достоинства: "Люди увидели как Господь через наши руки, руки народа, руки волонтеров действует и помогает каждому. Украинский народ показал, что он рабом не будет".

Он также вспомнил, что стены Михайловского собора свидетельствуют о том, какой ценой украинцам дается война.

В частности именно с такой целью каждый павший герой увековечен на стене памяти на мемориале Михайловского собора.

Отец вспомнил, что, к сожалению, еще до этого времени имен на стене больше.

Интервью со священником Михайловского монастыря о Революции Достоинства – смотрите видео 24 канала